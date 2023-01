Piqué es el más enamorado; Clara Chía, no tanto —según experta en lenguaje corporal

Después de los rumores de distanciamiento entre Piqué y su nueva novia Clara Chía por una supuesta infidelidad, la pareja decide publicar su primera foto oficial juntos para acabar con esta versión. El ex jugador del Barcelona recibió toda clase de comentarios en esta publicación: “el cinismo en una imagen", “¡qué guapos!”, “clara-mente ya no se esconden”, “clara-mente Piqué no tiene miedo de perder la poca dignidad que le queda”, fueron solamente algunos de ellos.

Lo cierto es que la primera selfie del exfutbolista con la mujer con la que engañó a su esposa realmente está generando debate. Para eso, Maryfer Centeno, grafóloga y experta en lenguaje corporal, explicó qué denotan las posiciones y expresiones de ambos. Al parecer, alguien está más enamorado que el otro.

Explican el lenguaje corporal de Piqué y Clara Chía en la foto que compartieron

Sin contexto alguno y de forma desprevenida, el español compartió una selfie con su novia Clara Chía en medio de las especulaciones de su infidelidad con otra jovencita, y de la canción que sacó Shakira con Bizarrap.

La publicación que alcanzó miles de interacciones en cuestión de minutos ha causado controversia entre los usuarios. Pero si estaban en búsqueda de claridad del comportamiento de ambos, la grafóloga Maryfer Centeno explicó las actitudes que ambos reflejan.

“Generalmente cuando estamos contentos, nuestros ojos están relajados y presentan poca atención. Esto es lo que vemos. Pero en lenguaje corporal, cuando estás enamorado, los ojos se ven como adormilados, y esto es lo que vemos con Piqué”, explicó Maryfer. “Al haber tan poca atención en el rostro, podemos ver cómo se siente cómodo y confiado con Clara Chía”, añadió.

Y al momento de analizar a Clara Chía, explicó: “es una expresión más retadora, la ceja está ligeramente levantada, hay tensión en el rostro”. Y mencionó que la sonrisa tensa se debía a todo lo ocurrido en las últimas semanas respecto a su relación con Gerard.

“Él parece estar más entusiasmado, más enamorado, cómodo. No estamos hablando de que es amor para siempre, sino de seguridad. Y vemos cómo Clara Chía es la primera image y, para bien o para mal, le da fortaleza”.

¿Tú qué opinas de la fotografía de Piqué y Clara Chía?