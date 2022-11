Por qué Marlene Favela se divorció de George Seely, su primer y único esposo

La estrella de Gata Salvaje tenía 40 años cuando caminó hacia el altar con el empresario que conoció en un antro en Polaco años atrás. Marlene Favela y George Seely se comprometieron en junio del 2017, y en su romántica pedida de mano la actriz escribió: “hoy puedo confesarles que me siento afortunada y bendecida de haber encontrado no sólo a un hombre que me ama y respeta, sino al Principe Azul de mi Cuento de Hadas. Te encontré en el lugar menos esperado sin buscarte!”.

Pero en 2020 Marlene Favela y George Seely decidieron separarse, y la hija que tuvieron en común reside con su mamá en CDMX. ¿Qué pasó con esta atractiva pareja?

¿Quién es George Seely, esposo de Marlene Favela?

George Seely es un empresario libanés de nacionalidad australiana. No habla español, así que él y su entonces esposa se comunicaban en inglés; ambos se conocieron por amigos en común en 2016 y al año decidieron comprometerse. El día que Seely le entregó un hermoso anillo de compromiso a Marlene, ella destacó.

“Hoy es el día más importante de mi vida. Desde niña soñé con mi propia historia de amor, soñé con encontrar un hombre que me amara y que me respetara! Y sí, El amor obra por caminos misteriosos…”

¿Cuántos hijos tiene George Seely, ex de Marlene Favela?

George Seely, de sangre libanesa, es padre de otros tres varones con su primer matrimonio. Estos niños se llaman Gabriel, Remy y Cassius, y no se sabe prácticamente nada de ellos, más que las fotos que George publica ocasionalmente con alguno de ellos.

Aunque Seely ha borrado varias publicaciones de sus hijos, confesó que A Gabriel y a Remy no los ha visto desde hace más de cuatro años por temas legales.

En la entrevista que la entonces pareja otorgó a People, George mencionó que la hija que tuvo con Marlene, “es la primera niña […] Para un hombre, tener a su primera hijita es probablemente lo más emocionante”. Marlene nunca ha hablado públicamente de los hijos que tenía su ya exesposo.

¿Quién es la hija que tuvieron Marlene Favela y George Seely?

Marlene y George tienen una hija en común: Bella Seely Favela. Nació en 2019 y tiene su propia cuenta de Instagram (controlada por su mamá). Para su cumpleaños 3, la orgullosa actriz escribió un amoroso mensaje.

“Cuando supe que llegarías a mi vida, te esperé de la manera más hermosa como a quien espera el tesoro más grande, y tenía la certeza de que eras mi regalo de vida”.

¿Por qué se separó y divorció Marlene Favela de George Seely?

El matrimonio de Marlene Favela y George Seely duró menos de tres años. Al inicio de la pandemia se separaron —e incluso Marlene pidió el divorcio. El fin de la relación se dio de manera rápida y sin premura, pero la estrella de La intrusa explicó algunas causas de su divorcio en redes sociales.

Favela habló con sus seguidores a través de un video: “mi relación no terminó porque yo quise volver al medio del espectáculo. Yo jamás habría puesto en riesgo a mi familia por ningún trabajo o que a mi esposo no le pareciera”.

“Quiero decirles que sí estoy separada, sí pedí el divorcio y esto lo quiero compartir porque no quiero que sigan inventando cosas”.

La estrella de La casa en la playa añadió que no tiene sentimientos ajenos a su exesposo.

“Jamás hablaré mal del padre de mi hija, es un hombre que respeto, que quise muchísimo y me casé con él. Nunca van a oír de mi boca hablar mal de esta persona”.

Además de todo, Marlene Favela aseguró que se encargaría de Bella económicamente en su totalidad (vía Los Angeles Times).