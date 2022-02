Por qué la maternidad nunca fue una prioridad para Jennifer Aniston

Es una de las actrices más queridas y exitosas de Hollywood; sin embargo, su maternidad también ha tomado protagonismo en su vida personal y hasta en su carrera profesional, pues la decisión de no tener hijos le ha perseguido por años, pues todos se preguntan: ¿por qué no tiene hijos Jennifer Aniston?

Jennifer Aniston asegura que los medios y los fans, no han sido implacables con respecto a su decisión de no tener hijos, pues lejos de respetar su decisión, muchas veces se le ha acusado de haber elegido su carrera sobre la maternidad pero, ¿qué hay realmente detrás de su decisión?

En varias entrevistas, la protagonista de Friends se ha sincerado, y asegura que todos los comentarios sobre su maternidad, la lastiman:

Sin embargo, también asegura que ha dejado de tomarse los comentarios de manera personal, asegurando que las personas no tienen idea siquiera de si puede o no tener hijos.

Es como 'no tienes ni idea de lo que me está pasando personalmente, médicamente, por qué no puedo... ¿puedo tener hijos?’ No tienen ni idea, y fue muy doloroso y desagradable”.