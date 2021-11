'¿Por qué no usas ropa indígena?', critican a Yalitza Aparicio por usar marcas de lujo

La famosa frase coloquial dice que a la gente 'ningún chile le embona', y es que este dicho queda con la situación que está viviendo Yalitza Aparicio: la actriz confesó en una revista de caballeros que recibió críticas por usar Cartier y no 'ropa indígena'.

Yalitza Aparicio responde a las críticas en redes sociales

Después de su estrellato con Roma, la película de Alfonso Cuarón, Yalitza ha incursionado en otras ramas del espectáculo y hasta moda. Y al paso de los años ha compartido con sus fans varios de sus proyectos, los cuales abarcan temas sobre igualdad de género y defender los derechos de los indígenas.

Claro que este camino no se pinta de rosa, pues las críticas han caído por diversos modos. Es por esto que la actriz originaria de Oaxaca se defiende con el alcance de las redes sociales y medios. Ha sacado TikToks asegurando que 'ya no hace caso a las críticas' y que nadie puede hacerla sentir mal.

Critican a Yallitza Aparicio por usar ropa de marca y no 'ropa indígena'

La más reciente discrepancia con el público surgió por la entrevista que dio a Bad Hombre. Yalitza habló sobre los comentarios ofensivos sobre su estilo: "Algunas veces he leído comentarios en los que me dicen que por ser indígena no debería portar ropa de marcas de lujo o por que eres indígena no puedes estar con una marca de lujo tan importante como Cartier. ¿Y por qué no?".

Y prosiguió explicando que "la ropa no cambia nuestra esencia", y que "ayuda a revelar todas las cosas diferentes que somos".

Las veces que Yalitza Aparicio ha defendido los derechos de los indígenas

Muy sobre los comentarios negativos que recibe por su imagen, Yalitza hace caso omiso y además de la actuación y la moda se ha dedicado a defender los derechos indígenas. Al volverse Embajadora de Buena Voluntad de la UNESCO para los pueblos indígenas, habló sobre la importancia de las lenguas tradicionales.

Y en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas portó un diseño de su origen triqui; los triquis son un pueblo indígena que se sitúan al noroeste del Estado de Oaxaca. "Muchas gracias @yasnayae por este hilo, y sí, siempre portando con orgullo nuestras prendas", escribió Yalitza en redes.