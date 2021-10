“Prefiero ser feliz y soltera que sentirme miserable al lado de alguien”.- Elizabeth Hurley

La actriz y exmodelo Elizabeth Hurley no podría sentirse más satisfecha con el momento vital que atraviesa tanto en lo profesional como en lo personal, hasta el punto de que aprovechó su última entrevista para reflexionar sobre algunas de las actitudes algo retrógradas de las que ha venido siendo objeto en tiempos recientes a cuenta, entre otras cosas, del hecho de que a día de hoy se encuentra soltera, sin compromiso y tremendamente feliz.

«La gente siempre me pregunta: ‘¿Te sientes sola?’. Y la verdad es que no, en absoluto. Sinceramente, prefiero ser feliz y soltera que sentirme miserable al lado de alguien, eso lo tengo claro. Sería fantástico volver a enamorarme de alguien maravilloso, pero lo cierto es que he disfrutado mucho de estos dos años (de soltería) y he aprendido bastante sobre las relaciones», contó la intérprete a la revista Red.

«Me he dado cuenta de lo importante que es encontrar a alguien con el que de verdad compartas gustos y una visión similar de las cosas. Y me he percatado de todo ello precisamente porque he podido hacer exactamente lo que quiero y me apetece en este tiempo», aseguró en la misma conversación para incidir en las bondades de contar con plena autonomía y libertad de elección.

No tener que depender de ningún hombre a la hora de definir el rumbo de su día a día -con la ligera excepción de su propio hijo, el modelo y actor Damian Hurley (16)- no implica necesariamente que su relación con exparejas y exmaridos tenga que ser fría y distante. Tanto es así, que Elizabeth afirma orgullosa que ha sido capaz de cultivar un estrecho vínculo con algunos de ellos debido a que sus rupturas no fueron precisamente conflictivas.

«Creo que si alguien es encantador, ¿por qué no podemos seguir siendo amigos? Si no nos hemos hecho nada malo el uno al otro, no deberíamos comportarnos de otra forma. Hugh (Grant) y Arun (Nayar) siguen siendo una parte muy importante de mi vida. Shane (Warne) es un buen amigo también, ayer mismo estuvimos hablando por teléfono. Damian (su hijo) adora a los tres hijos de Shane, así que estamos todos conectados de una forma u otra», aseveró.

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images