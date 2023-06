Prueba fidedigna de que la hija de Monica Bellucci y Vincent Cassel es una copia de su mamá de joven

Monica Bellucci tiene muchas razones para sentirse orgullosa de su hija mayor, Deva Cassel; no solo se ha mantenido al margen de su historial como hija de dos famosos —su papá es el actor Vincent Cassel, quien ahora está casado con una 31 años menor que él—, sino que está siguiendo sus pasos en el modelaje y abriéndose un camino propio con una grata identidad. Por eso te damos las pruebas de que Deva es la copia de su guapa mamá de joven —¡es como ver un espejo en el tiempo!

La hija mayor de Monica Bellucci es Deva Cassel (12 septiembre 2004), tiene 18 años. Su otra hija es Léonie Cassel (20 mayo 2010), tiene 13 años.

Convertida en toda una celebridad de las redes sociales —con casi un millón de seguidores en Instagram—, Deva tiene toda la atención de la prensa americana y francesa, por lo que Monica ha tratado de mantenerla con un pie en la escuela y en la vida normal, y otro en el mundo de los adultos. Aunque esta adolescente ha tenido grandes oportunidades en el mundo de la actuación, ha preferido mantenerse en el rango escolar: “creo que Deva quiere continuar con su educación, con toda la dificultad y belleza que implica ser una adolescente”, reveló Monica a L'Officiel en 2020.

Gracias a la multiculturalidad de sus padres, habla tres idiomas: inglés, francés e italiano. Deva vive una vida relativamente tranquila, y aunque ella no comparte mucho de su vida privada en redes sociales, hay numerosas cuentas de fans que se aseguran de publicar sus videos de tiktok e incluso fotos con su presunto novio, el modelo Luca Salandra.

Para Vanity Fair France, Deva Cassel se sinceró sobre sus papás y cómo la han apoyado: “tengo unos padres muy abiertos que me han dado mucha libertad, la cual he podido aprovechar siendo muy responsable”. Y precisamente es su imagen personal lo que Deva, a sus jóvenes 18 años, ha cuidado más, como contó a otra revista en 2022.

"Desde que era una niña hasta ahora, siempre he visto a mis padres como mamá y papá. Estoy asombrada por su talento y obviamente estoy muy orgullosa de lo que han logrado a lo largo de los años, pero eso no los cambia ante mis ojos. No diría que me encontré con muchos desafíos desde que he estado en el centro de atención, pero siempre tengo en mente tener cuidado de cómo uso mi imagen pública", dijo Deva Cassel a MUSE.