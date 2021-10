¿Qué busca Selena Gomez en un hombre?

La cantante Selena Gomez ha dejado bien claro que por el momento no está interesada en buscar una nueva relación y ha preferido dejar su vida sentimental «en manos de Dios», para que sea él quien la sorprenda decidiendo cuándo y cómo encontrará de nuevo el amor. Eso no significa, sin embargo, que ella no haya hecho una lista mental de las cualidades que le gustaría que reuniera su próxima pareja.

«Me encanta la gente auténtica, ¿me entiendes? Creo que soy capaz de descubrir si alguien está buscando solo una cosa concreta en los cinco primeros segundos de conversación. Y también se me da muy bien distinguir cuando conozco a un grupo de chicos si son buenas personas e interesantes», aseguró en una nueva entrevista a la emisora Capital FM.

«Me gusta el sentido del humor y no soporto la arrogancia. Tampoco me gusta demasiado alguien que siempre esté haciéndose notar. Me atraen las personas con un lado juguetón y aventurero, pero que tengan los pies en la tierra y sepan lo que hacen».

Algo más…

Si algún interesado cumple todas esas condiciones, que sepa que a la estrella del pop es mejor abordarla a través de sus allegados y no tratando de ponerse en contacto con ella a través de las redes sociales.

«Me he dado cuenta de que así me siento más cómoda, en situaciones sociales donde conozco a alguien que es amigo de otro amigo. Prefiero que se me acerquen y que surja de manera natural y espero que cualquiera que se interese por mí, lo haga por cómo soy, no por mi nombre. Es complicado, sí, pero me parece la mejor opción», concluyó.

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images