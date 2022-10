Qué ha pasado con los desconocidos hijos adultos de Rocío Banquells —incluyendo al hijo que le quitó su exesposo

Actriz, cantante y poítica, Rocío Banquells se ha desempeñado en diversos ámbitos, y el de la maternidad no lo dejó atrás.

La intérprete de Te voy a enseñar a querer es muy abierta respecto a su carrera y profesión, pero su rol como mamá lo mantiene más reservado.

Y es que Rocío Banquells tiene hijos adultos que ya hicieron su propia vida y seguramente deciden qué tan públicos quieren ser respecto a la fama de su mamá.

Rocío nació un 22 de junio de 1958, tiene 64 años.

Rocío Banquells y Sylvia Pasquel son medias hermanas, porque el papá de ambas es Rafael Banquells.

La madre de Rocío es Dina de Marco, mientras que la de Sylvia es Silvia Pinal.

Sylvia es mayor que Rocío por casi 10 años, pues la hija de la icónica Silvia Pinal tiene actualmente 73 años.

La pareja actual de Rocío Banquells es un hombre llamado Jorge Siegrist.

En entrevista con Mara Patricia Castañeda, en 2019, la cantante reveló todos los detalles.

Rocío le presentó a Jorge como su marido, y explicó que “no tenía idea de que el amor llegaría a esta edad”.

De acuerdo con la artista, se conocen desde hace más de 30 años, y él le ayudó a Rocío siendo su contador, y finalmente la llama del amor se encendió para ambos.

Pero además de Jorge, Rocío Banquells tuvo una relación seria con otros dos hombres, los papás de sus hijos.

El primer esposo de Rocío fue Pedro Méndez; ella tenía 18 cuando se casó y al año siguiente nació su primogénita.

Pero la relación con Pedro solo duró un año y después se divorciaron.

Su segundo esposo fue Jorge Berlanga, y él el padre de su segundo hijo.

La actriz y cantante tiene dos hijos: Pamela Méndez Banquells y Rodrigo Berlanga Banquells.

La primogénita de Rocío Banquells tiene 40 años y un hijo de aproximadamente 3 años, por lo que también está encantada con su rol como abuela.

Ya que la estrella de Los ricos también lloran tuvo a su hija a los 19 años, le pedía a sus papás cuidarla mientras ella trabajaba.

Se desconoce el nombre del esposo e hijo de Pamela Méndez Basquells.

El segundo hijo de Rocío Banquells le dio un giro de 360 grados a su vida.

Rodrigo Berlanga Banquells desapareció de la vida de Rocío entre los 16 y los 21 años. En entrevista, la intérprete aclaró que su esposo Jorge Berlanga se lo quitó.

“Muy hábilmente [Jorge] me lo quitó, se desapareció. Por más que lo busqué y que quise encontrarlo no supe de él por 5 años”, explicó Rocío para Imagen.

Lo que más le lastimó fue perder los años de adolescencia de su hijo. “Él regresa a mi vida después de cinco años, y es tu hijo porque tú lo pariste, pero es una persona que desconoces porque no viviste su proceso de crecimiento", dijo.

“Me encontré con un personaje muy distinto: con un chavo serio, introvertido, que parecía de 40 años. Yo esperaba reencontrarme con mi niño que dejé de ver a los 16 —cariñoso, alivianado, alegre—, y me encontré con una persona dura contra mí”.

Poco a poco Rocío Banquells ha podido reconstruir la relación con su segundo hijo, quien tiene 30 años.

“Al paso aprendí a conocerlo y él aprendió a conocer a la mamá que dejó —y yo no cambié, sino que soy reservada porque llego hasta donde él me deje llegar”.

En otra entrevista con Venga la Alegría, Banquells confesó, “jamás imaginé que haberlo dejado ir con su papá significaría no volverlo a ver en cinco años”.

Aseguró que no sabía nada de él, “no sabía si comía, si estaba enfermo, o dónde vivía”. Y añade, “fueron cinco años en las estaba muerta en vida”.

Pasó el tiempo y Rodrigo Berlanga Banquells regresó con su mamá —"apareció solo, por una bronca que hubo en España por su papá, pero muy triste y frustrado y envenenado con respecto a mí".

Rodrigo le dijo que no la necesitaba, y ella respondió, “soy tu mamá, nunca dejé de ser tu mamá, y si me necesitas aquí estoy".

Banquells confesó que esta ausencia es un tema que no toca con Rodrigo, “hay una barrera en la que no puedo entrar”.

“Le dije ‘perdón, soy una pobre mujer que perdió todo tu cambio de la niñez a tu adolescencia’. Y sí me siento frustrada por ello. Él nunca me ha dicho nada y no sé si me lo dirá… pero no sé si me gustaría saberlo”.