¿Qué opina la ex de Bradley Cooper de su especial química con Lady Gaga?

En la meca del cine no se habla desde este domingo de otra cosa que no sea la química arrolladora de Lady Gaga y Bradley Cooper. Aunque no era precisamente un secreto que entre los dos protagonistas de la película A Star is Born se había forjado un vínculo muy especial durante el rodaje, su intervención en la gala de los Oscar para deleitar al público con una interpretación al piano del tema ‘Shallow’ causó sensación.

Los últimos instantes de la actuación, en concreto, durante los que se sostuvieron la mirada de manera muy intensa a escasos centímetros el uno del otro, han dado pie a un intenso debate sobre su especial complicidad sin importar que él mantenga una sólida relación con la modelo Irina Shayk -madre de su única hija- o que ella estuviera comprometida hasta hace poco con Christian Carino.

La lista de celebridades que ya han compartido su opinión al respecto de manera más o menos respetuosa sigue aumentando, pero, sin duda la opinión que muchos estaban esperando era la de Jennifer Esposito, la antigua esposa del actor. El medio que elegido por ella para pronunciarse sobre ese tema, sin que nadie se lo pidiera por otra parte, ha sido la esfera virtual. Allí, y a través de su cuenta de Instagram, respondió con mucho sarcasmo a la publicación en clave de humor que había compartido el cómico David Spade para abrir un debate entre sus seguidores acerca de la siguiente cuestión: «¿Hay alguna posibilidad de que esos dos no tengan algo?».

Entre los comentarios que recibió su pregunta, destacaba el de Jennifer, tanto por su brevedad como por su tono aparentemente sarcástico que consiguió resumir en dos letras: «Ha». La actriz no quiso añadir más de una carcajada, para dar a entender por ejemplo que encontraba desternillante la ocurrencia de Spade, o al menos unos emoticonos que restaran gravedad a su reacción.

Gaga y Bradley, por su parte, siguen ajenos al furor que está causando su buena relación que, además, parece extenderse a la pareja del intérprete, que el domingo se mostró en todo momento muy cercana con la estrella del pop.

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images