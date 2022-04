Quién es Nicola Peltz, la prometido de Brooklyn Beckham que es tres veces más millonaria que la familia de su novio

Fue en 2017 cuando el hijo de Victoria y David Beckham, quedó flechado por la mujer que se convertirá en su esposa el próximo sábado. Hicieron oficial su relación durante una fiesta de Haloween en 2019 y desde entonces protagonizan titulares pero, ¿quién es Nicola Peltz?

¿Quién es Nicola Peltz, prometida de Brooklyn Beckham?

Aunque la popularidad de Nicola aumentó tras anunciar su relación con Brooklyn Beckham, ya era una reconocida actriz y modelo.

Nació el 9 de enero de 1995 en el Condado de Westchester en Nueva York. Es hija de la modelo Claudia Heffner y el multimillonario Nelson Peltz, uno de los empresarios e inversionistas más ricos de Estados Unidos, con una fortuna aproximada de 1600 millones de dólares.

Aunque Nicola es americana por nacimiento, tiene ascendencia alemana, galesa e inglesa por parte de su madre, mientras que también lleva sangre rusa y austriaca por parte de su padre.

Carrera de Nicola Peltz

Desde los 11 años, Nicola demostró su vocación por las artes escénicas, y esa misma edad comenzó a trabajar como extra en algunas producciones cinematográficas como Deck the Halls del 2006, Harold y Righteous Kill del 2008.

Nicola también comenzó a participar en el mundo del modelaje, y fue así que combinó ambas disciplinas.

Su primera gran oportunidad en la pantalla grande fue con la película The Last Airbender, donde tuvo la oportunidad de ser la protagonista. Le siguieron otros éxitos en películas como Eye of the Hurricane de 2011 o en la exitosa serie Bates Motel de 2013 y la película Affluenza en 2016.

Pero la fama mundial la consiguió con su participación en Transformers: Age of Extinction en 2016, en la que estaría relevando a Megan Fox como pareja sentimental del personaje principal.

La actriz y modelo siguió cosechando éxitos en la ambas industrias, y si ya era famosa, su relación con Brooklyn la haría aún más popular.

Carrera como influencer

Luego de hacer publica su relación con el hijo delos Beckham, los seguidores de Nicola en Instagram comenzaron a aumentar, algo que supo aprovechar la actriz.

Aunque en su perfil ya mostraba parte de su trabajado en la industria, ahora las fotografías de su linda relación también eran protagonistas, a lo que se sumó su trabajo como influencer.

Nicola comenzó a compartir los rituales de belleza que incorpora a su día a día para verse impecable, así como uno que otro tip de maquillaje.

La relación de Nicola Peltz con Victoria y David Beckham

Es a través de su perfil de Instagram, que Nicola ha demostrado lo bien que se lleva con sus suegros y los hermanos de su prometido, Brooklyn.

Las fotografías muestran bellos momentos de lo bien que conviven como una familia unida y amorosa.

Nicola y Brooklyn se casan este sábado en una boda que tiene un costo de 3.5 millones de dólares, y que tendrá lugar en la mansión de la familia Peltz, en Palm Beach, un terreno de nada menos que 44 mil metros cuadrados.