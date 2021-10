¿Quién es el mejor compañero de fiesta de Adele?

Puede que el rapero Drake y la cantante Adele pertenezcan a dos ámbitos claramente diferenciados de la industria musical, pero eso no les habría impedido forjar una estrecha amistad durante los últimos meses que, este fin de semana, quedó patente con la intensa jornada de salidas nocturnas que ambos protagonizaron en el área metropolitana de Los Ángeles, concretamente en el Valle de San Fernando (California).

Según informa el portal de noticias TMZ, los dos artistas disfrutaron de una suculenta cena en el exclusivo restaurante Jerry’s Famous Deli antes de hacer acto de presencia en el club nocturno Pinz Bowling, el cual se encuentra justo al lado del establecimiento anteriormente mencionado. Por si eso no fuera suficiente, ambos cerraron la noche en la discoteca Chill N Vape Lounge junto a un selecto grupo de amigos en común.

Lo cierto es que la vocalista británica y el astro del hip hop ya pusieron de manifiesto, a finales del año pasado, la buena sintonía que existe entre ellos en el marco de un concierto ofrecido por el rapero en el Staples Center de Los Ángeles. El intérprete no dudó en exhibir su sorpresa en Twitter poco después de percatarse de que Adele se encontraba entre las decenas de miles de personas que habían acudido a su espectáculo.

«¡No puede ser! Me acaban de decir que esta mujer maravillosa a la que tanto amo vino a mi concierto. Gracias a Dios que nadie me aviso antes de salir al escenario, porque me habría quedado paralizado y en estado de shock», escribía el canadiense en su cuenta personal: un mensaje que no pasó en absoluto desapercibido para su ahora amiga del alma.

«¡Oye, Champagne Papi [uno de los apodos por el que se conoce al rapero en la esfera virtual]! Me has dejado alucinada con tu espectáculo de esta noche. ¡La mejor producción que he visto nunca y uno de mis shows preferidos de todos los tiempos. ¡Mucho amor!», le dirigió la afamada artista justo a continuación.

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images