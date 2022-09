Quiénes son los hijos de Gloria Estefan —incluyendo a Emily Estefan, la "bebé milagro" que es queer

Gloria Estefan cumple 65 años de edad, ¡felicidades! La siete veces ganadora de un Grammy es también madre, esposa y abuela, y mientras los Estefan son figuras públicas que siempre dan algo para hablar, casi toda su vida privada la mantienen en bajo perfil.

Pero esta privacidad no significa que Gloria Estefan se niega a hablar maravillas de sus dos hijos, Emilt Estefan y Nayib Estefan. "No puedes "arruinar" a los niños con demasiado amor. Lo que amo de Nayib y Emily es que son niños normales; son muy buenos, humildes y se preocupan por otras personas. Y eso es lo que realmente esperas de la siguiente generación", dijo en una entrevista años atrás.

¿Quién es la pareja de Gloria Estefan?

"Emilio Estefan fue mi primer y único novio", declaró en 1976 Gloria, antes de casarse con el músico y productor cubano. Ambos caminaron al altar en septiembre de 1978 y juntos tuvieron a sus dos hijos, Nayib (1980) y Emily (1994).

¿Qué le pasó a Gloria Estefan en el accidente?

Se dice que Emily Estefan es un "bebé milagro" porque nació después de que Gloria Estefan atravesara un fatídico accidente en 1990. Fue un accidente en autobús que le rompió la espalda y la dejó paralizada, y los doctores le dijeron que no podría tener más hijos.

"Estaba tomando una sieta en el autobús, tratando de descansar para el show de aquella noche, y de repente estaba tirada en el suelo, sin poderme levantar, mirando al techo y pensando '¿qué sucedió?'. El dolor era agudísimo", dijo Gloria a People en 2020.

Quién es Nayib, el hijo mayor de Gloria Estefan

Nayib —que es un nombre más común en Irán que en cualquier otro territorio— nació el 9 de febrero de 1980, tiene actualmente 41 años. Siguió los pasos de sus papás y empezó una carrera como actor iniciando con el film Punks.

De acuerdo con Fox News, Nayib "ha trabajado lado a lado con su mamá a lo largo de los años". Alzó su carrera tras bambalinas y compuso la música para Big Dark Animal y Yearbook.

Está casado con la venezolana Lara Coppola-Estefan desde hace 12 años y tienen un bebé de nombre Sasha que nació en 2012. La orgullosa abuela comentó en alguna ocasión que Nayib y su esposa viven muy cerca de ella, así que le gusta caminar a su casa y pasar tiempo con ellos.

Tanto Nayib como Lara son muy privados en redes sociales y no sacan fotografías de su bebé.

Emily Estefan: cuántos años tiene, a qué se dedica

Emily es la segunda hija de Gloria y Emilio Estefan, actualmente tiene 27 años (5 diciembre 1994) —entre ella y su hermano mayor hay una diferencia de 15 años.

Asistió a Berklee y a partir de entonces se dio paso en la industria musical —su álbum debut es 'Take Whatever You Want' y fundó su propio sello musica, Alien Shrimp Records—. Además de música, también hace apariciones esporádicas frente a la cámara, como su participación en el remake de Father of the Bride donde actúa Gloria Estefan.

Emily Estefan es abiertamente lesbiana y su novia es Gemeney Hernandez. Sus papás la apoyan mucho y se consideran defensores de la comunidad LGBT. Emily dijo a Entertainment Weekly que "salió del clóset" con sus padres en 2017, pero jamás se lo dijo a su fallecida y ultra conservadora abuela Gloria Fajardo.

"La gente no se da cuenta de que mi madre y yo tenemos dos generaciones de diferencia. Generacionalmente, estamos más divididos que algunos padres y sus hijos. De la misma manera que hay niños pequeños homosexuales que necesitan escuchar mi versión, hay padres que aman a sus hijos hasta la muerte y simplemente no entienden lo que necesitan en ese momento".

"Creo que mamá será un faro para las personas en esta situación. Los padres a veces piensan que están protegiendo sus hijos, y los están lastimando", dijo Emily Estefan en Red Table Talk.

En cuanto a Gloria Estefan, ella apoya a su hija en cada paso de su camino. En una publicación en redes sociales escribió sobre el reconocimiento en humanidades que recibió su hija: "¡Estoy increíblemente orgullosa de nuestra hija Emily Estefan por ser tan inteligente, hermosa, abierta e inspiracional! Sé que este es uno de los primeros elogios que recibirás en vida".