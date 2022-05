Quiénes son los hijos de Reese Witherspoon y a qué se dedican

"Mi primera y más importante prioridad son mis hijos", dijo Reese Witherspoon, quien es madre de Ava (22), Deacon (18) y Tennessee (9). La millonaria y mejor pagada actriz de 46 años constantemente habla de la relación que tiene con sus hijos y disfruta compartir los momentos especiales en redes sociales.

Además, para Interview confesó, "me hace llorar la idea de tener una relación larga con los niños de adultos", respecto a ver sus hijos crecer. "Pero es tan gratificante ver este proceso en tus hijos, me ayudan a entender la complejidad de lo que significa ser humano ahora".

¿Quiénes son y a qué se dedican los hijos de Reese Witherspoon?

La estrella de Legally Blonde admitió en un video que se sintió asustada al embarazarse a los 22 y dar a luz a los 23: "No sabía qué haría con mi trabajo o mi carrera. Tu vida entera cambiará. Todo lo que crees, la comida que comes, cada pedazo de independencia que tienes".

Con todo y todo, Reese siempre destaca lo mucho que ama a sus hijos —mismos que tuvo con su primer pareja Ryan Phillippe, y después con su actual esposo Jim Toth.

Quién es Ava Phillippe, hija mayor de Reese Witherspoon

Ava Elizabeth Phillippe —mejor conocida como Ava Phillippe— nació el 9 de septiembre de 1999 en Charleston, Carolina del Sur, y sus papás son Reese Witherspoon y Ryan Phillippe.

Ava tiene 22 años y aunque no tiene una carrera cinematográfica fija, ha aparecido en Entertainment Tonight y Good Morning America. Hizo su debut en modelaje para la marca de ropa Rodarte y después para la firma de su mamá, Draper James —juntas modelaron para la campaña de primavera 2018—.

Además de las múltiples selfies que hay en su cuenta de Instagram, también se dedica a apoyar a Reese, como cuando ésta lanzó Time's Up y Ava lo compartió para sus miles de seguidores.

También es una apasionada del arte y en redes sociales comparte sketches y dibujos de su autoría.

Recientemente Ava estuvo en el ojo del huracán por decir en una Instagram story que se siente atraída por "hombres y mujeres... ¡el género es lo que sea!". Acto seguido, dijo, "bloquearé comentarios y perfiles que hagan comentarios de odio. Mi perfil no es lugar para crueldad y discursos de odio y planeo dejarlo así".

Quién es Deacon Phillippe, hijo de Reese Witherspoon y Ryan Phillippe

Deacon Phillippe nació el 23 de octubre de 2003 en California, tiene 18 años y es el segundo hijo que tuvieron Reese Witherspoon y Ryan Phillippe.

Poco a poco, Deacon se ha abierto paso al mundo del espectáculo, y es que el hijo adolescente de Reese se estrenó como músico en 2022 al sacar su primera canción Long Run con la artista Nina Nesbitt.

Claramente Reese felicitó a su hijo como cualquier madre lo haría y compartió en redes sociales: "¡Nueva canción para el verano! Long Run. Estoy tan orgullosa de mi hijo... su primer single con la increíblemente talentosa Nuna Nesbitt. Es la melodía ideal del verano con un beat descomunal (¿es lo que los jóvenes dicen?)".

Deacon también tiene otra canción con Loren Grey titulada Love For The Summer. Y con quien mantiene una estrecha relación es con su papá; una fuente dijo a US Weekly que "Ryan ha sido un papá increíble y hace todo lo que sus hijos necesiten".

De hecho, Ryan y Reese estuvieron juntos para compartir el cumpleaños 18 de su hijo. El padre del adolescente compartió, "Feliz cumpleaños a nuestro encantador, talentoso y cariñoso hijo. Eres una verdadera luz en este mundo y eres muy amado por quienes te conocen. Estamos muy orgullosos de ser tus papás. Te amamos, pup (diría que lo hicimos muy bien, Reese)".

Quién es Tennessee James Toth, el tercer hijo de Reese Witherspoon

Tennessee nació el 27 de septiembre de 2012 y es el primer hijo que tene Reese con Jim Toth, su segundo esposo, así que este pequeño de 9 años es el hermanastro de Ava y Deacon Phillippe.

Jim es jefe de talentos en la Agencia de Artistas Creativos y conoció a Reese en 2010; al año se comprometieron —Ava fue dama de honor y Deacon entregó los anillos— y en 2012 llegó el pequeño Tennessee.