Rachel McAdams: sus mejores looks en la alfombra roja

Rachel McAdams es nuestra representante favorita de las mejores chick flicks y comedias románticas —además porque estuvo casada con Ryan Gosling (!!!)—. Debutó con The Hot Chick en 2002, pero su lanzamiento al estrellato lo otorgó el afamado personaje de Regina George en Mean Girls (2004) y después el papel que tuvo en The Notebook (2004), clásico del romance basado en el best seller de Nicholas Sparks.

En fin, han sido muy selectos los personajes que lanzaron a Rachel McAdams a este reconocimiento mundial, y no podemos esperar para verla en la próxima película navideña en la que estará junto a Lindsay Lohan. Mientras tanto, celebramos sus 43 años de vida con los mejores looks de alfombra roja, demostrando su belleza natural y que se puede envejecer con gracia.