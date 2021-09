Recordamos la entrevista en exclusiva con Natalia Téllez, ¡futura mamá por primera vez!

Con prueba de embarazo en mano, Natalia Téllez anunció su embarazo, "¡no cabemos de la alegría!". Junto con su pareja, Antonio Zabala —con quien formalizó su relación en 2020—, mostró que espera la llegada de su bebé a sus 35 años.

Para celebrar estas noticias, recordamos cuando entrevistamos a la conductora de 'Netas Divinas' y fue portada de Vanidades.

La irresistible personalidad de Natalia Téllez

Natalia es prueba fehaciente de que seguir tus propósitos y decirle adiós a tus temores es la mejor manera de labrarse un camino en este mundo lleno de altibajos.

A pesar de no haber visto mucha televisión durante su infancia, la ahora conductora y periodista siempre soñó con convertirse en una luminaria de este formato. Consiguió hacer su primera aparición en la telenovela Rebelde, para luego obtener su conducción debut en El mundo al revés con Natalia, en Telehit.

Más tarde realizó una serie de apariciones en radio, en Exa FM; en teatro, Los monólogos de la vagina; en series, Ninis, para Amazon Original y, finalmente, en prensa con su columna semanal “Nateando”, en la que nos comparte su visión particular del mundo. Participó en el reality de Las Estrellas ¿Quién es la máscara?, al lado de Omar Chaparro.

En una entrevista superíntima con Vanidades nos compartió no solo su pasión por su trabajo, sino por la vida.

VANIDADES: ¿Tus papás querían que te dedicaras a la actuación?

Natalia Téllez: Jamás estuvieron de acuerdo que trabajara en el showbiz. De hecho, en su visión de crianza mirar la tele no es algo necesario; al contrario, insistieron en que le prestara atención a contenidos más ‘profundos’. Mi papá es pintor y mi mamá era filósofa, así que ya te podrás imaginar el tipo de ambiente que teníamos en casa. Sin embargo, cuando se dieron cuenta de que la actuación era mi vocación, lo aceptaron y me pidieron que lo hiciera bien, que siguiera la escala de valores que ambos nos infundaron a mi hermana y a mí. Por eso mi consejo para todos los papás que no están de acuerdo con la carrera de sus hijos es que al menos los respeten, pues amar es respetar y viceversa. Esa apertura y libertad de acción que le damos al otro es lo que determina si sales adelante o no.

VAN: ¿Quién fue la primera persona en impulsarte en el medio?

NT: Híjole, creo que fui yo misma (risas), en especial porque es de valientes pretender salir en la tele cuando nunca la has visto y, por ende, no tienes ni la más mínima idea al respecto. Aun así, desde mi primer casting en el CEA toda mi carrera ha estado influenciada de una u otra manera por muchísimas personas. Empezando por Memo del Bosque, quien depositó su confianza en mí, permitiéndome participar en mi primer reality (me dejó conducir a sabiendas de que no tenía experiencia); pasando por el señor Cobo, que me dio luz verde para iniciar mis estudios actorales. La multitud de profesores que dejaron huellas imborrables en mi formación y, por supuesto, mi hermana, la cual fue la primera en apoyarme y acompañarme en mis decisiones, a pesar de que, al igual que mis padres, piensa que la farándula es de lo peor.

Mientras, te dejamos con el video del detrás de cámaras nuestra portada.

¡Y aquí nuestra portada del 2019!

Por Carolina M. Payán / Foto: Carlos Ruizc / Video: Eder García