Reese Witherspoon era demasiado repelente para «Legally Blonde»

La actriz Reese Witherspoon experimentó un segundo renacer gracias a su faceta de productora que le permitió reservarse para sí misma los papeles que interpretó en la película Wild o la serie Big Little Lies, pero no cabe duda de que el antes y el después en su carrera lo marcó el personaje de Elle Woods en Legally Blonde.

(Foto: Getty Images)

Consideraban que no era la más adecuada

Curiosamente, en un principio ni ella ni los responsables del filme consideraron que fuera la más adecuada para dar vida a la estudiante de derecho apasionada por el color rosa y los chihuahuas.

(Foto: Getty Images)

«Todo el mundo pensaba que yo era una arpía por mi trabajo en la comedia Election. Al final, mi mánager me llamó un día y me dijo que tenía que reunirme con el jefe del estudio porque no terminaba de darme su visto bueno. Creía que era una repelente y me aconsejaron que me vistiera de manera sexy», recordó la intérprete en una nueva entrevista a The Hollywood Reporter.

(Foto: Getty Images)

En cualquier otro momento de su vida, Reese habría respondido con alguna que otra palabra malsonante y una sugerencia sobre lo que podían hacer con su recomendación, pero en aquella época tenía tan solo 23 años y un bebé esperándola en casa, por lo que el dinero era una prioridad.

«Resulta gracioso recordar todas las cosas que se atrevían a decirnos por aquel entonces, porque ahora sabemos que si alguien le fuera con esas a alguna de nuestras hijas, la reacción sería muy diferente. Más les valdría estar de broma». https://www.instagram.com/p/B5LD3RZHuMm/

Gran papel

Finalmente, Reese resultó tan convincente en ese rol -que retomará por tercera vez en breve- que toda una habitación repleta de ejecutivos y productores dio por sentado que provenía de una hermandad femenina universitaria y se pasaba las horas muertas leyendo la revista Cosmopolitan.

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images