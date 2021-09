Regé-Jean Page te podrá acompañar para dormir (en serio, casi literalmente)

Ahora tendrás sueños aún más dulces gracias a que Regé-Jean Page (alias el guapísimo Simon Basset en Bridgerton) prestó su voz para una app del sueño.

¿Qué te parecería dormir con Regé-Jean Page, el duque de Hastings en Bridgerton? Ahora podrás hacerlo… o algo similar. Así como Harry Styles prestó su voz para narrar cuentos para dormir con la aplicación Calm, es el turno del revolucionario personaje de las plataformas de streaming.

La voz de Regé-Jean Page para arrullarte

El actor de 31 años se une a la lista de celebridades que han dado su melódica voz para ayudar a que cualquier persona descanse bien.

Este cuento para dormir narrado por Page se titula The Prince and the Naturalist, donde los oyentes viajarán a la Inglaterra antigua mientras él «nos lleva como naturalista y pupilo real a descubrir la sabiduría de la naturaleza», según una declaración de Calm.

El duque de Hastings es leal a las noches de descanso

A la par de que compartieron el anuncio del actor con la app, este galán de series publicó una foto en su cama, listo para dormir (esperemos). Además comentó, «sé lo valioso que la relajación es para todos, especialmente en estos tiempos, así que no puedo estar más contento de tener mi voz para un cuento para dormir».

Lo que sucede es que está causando el efecto contrario. Seguidoras de Jean Page han publicado en las redes de la aplicación, «estaré como sea, menos tranquila escuchando esa voz ?❤️?❤️». Aunque otra usuaria asegurará que así «sí habrán dulces sueños».

