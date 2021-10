Reik está de vuelta con su gira «En Cambio»

Emocionados con este nuevo proyecto, Jesús, Julio y Bibi, integrantes de Reik, charlaron con nosotras sobre su nueva gira «En Cambio» .

Iniciaron el pasado 16 de noviembre en la Arena Monterrey y continuarán el sábado 23 en la Arena Ciudad de México para luego continuar por el resto de la República Mexicana y el extranjero.

VANIDADES: ¿Qué nos espera en “En Cambio Tour”?

REIK: Es un show súper dinámico y ecléctico porque tiene todo nuestro recorrido, habla mucho de cambio y evolución; es el más en grande y mejor planeado porque el nivel de capacidad y de acceso, así como de presupuesto cambió radicalmente en los últimos tres años. Afortunadamente, estos experimentos y estas colaboraciones que hemos tenido nos han traído mucha satisfacción y muchísimas cosas buenas, y ahora estamos trabajando bien duro para estar a la altura de las circunstancias. Llevamos casi un año planeando este show que es súper variado, de calidad mundial y ojalá sea con el que nos conozcan en todos los países que están escuchando nuestra música y poder ser buenos representantes de la música mexicana.

V: ¿Alguna de las sorpresas que nos puedan revelar?

R: Todo es sorpresa porque todo es nuevo, nadie ha visto este show antes, así que estamos estrenando absolutamente todo: cada visual, cada canción… todo, todo es nuevo. También haremos un recorrido por todo nuestro repertorio, aprovechando el nombre (de la gira).

V: ¿Aún sienten nervios en cada concierto? ¿Y en este que va a ser tan grande en la Arena México?

R: Es muy raro que sintamos nervios, es más bien emoción y adrenalina, pero en la Arena puede ser que sí pase porque hay mucha expectativa de nuestra parte porque ha sido mucha dedicación al nuevo concierto y nosotros mismos ya tenemos unas expectativas muy altas de lo que tiene que ser, entonces, quieras o no te pones nervioso al pensar en si todo va a salir bien porque hay una maldición de que siempre que estrenas un show -al menos con nosotros- siempre algo falla. En nuestro primer Auditorio, unas luces no estaban prendiendo… Así que seguro estaremos un poco nerviosos, pero muy emocionados, pero lo bueno es que ya hemos aprendido a domar eso.

V: ¿Tienen algún ritual antes de salir a sus presentaciones?

R: No, pero a veces me pregunto si deberíamos como agradecimiento a la vida de alguna manera, pero por lo general nos gusta estar tranquilos antes de salir al escenario, lo cual no siempre se logra, pero lo principal es estar en paz.

También en las primeras veces hacemos con quien esté presente, como nuestro staff, la disquera o nuestra familia, un brindis y unas palabras como de agradecimiento y hasta nos ponemos un poquito sentimentales, y pensamos algo como “todos estos años para lograr esta nueva meta”… Siempre somos muy agradecidos con las metas que se logran. En esta Arena probablemente suceda así, vamos a estar reunidos, hacer un brindis y dar las gracias a quienes estén involucrados.

V: ¿Por qué no debemos perdernos este show?

R: Porque pocos artistas latinos tienen un espectáculo de esta talla, con esta producción, con este nivel de atención al detalle. Llevamos muchos años haciendo lo que hacemos y entendemos mejor que nunca qué es lo que la gente quiere ver cuando nos viene a ver, y siempre hacemos nuestros shows pensando en nuestro público para que se vayan a casa con la mejor experiencia posible, y estamos muy orgullosos del lugar en el que nos han puesto.

V: ¿Tienen Vanidades?

R: (Risas) Es inevitable que con el hecho de ser figuras públicas, claramente tenemos la necesidad de vernos bien y estar en la mejor forma posible, ya sea que lo hagas por salud o mera imagen como compromiso.

V: ¿Qué los inspira?

R: Para escribir, las experiencias de las relaciones, del amor, del desamor, un sentimiento… cualquier cosa que creas que sea un buen concepto para que alguien lo tome y lo haga parte de su vida.

V: ¿Cómo conquistan a una mujer?

R: Julio toma la palabra… Yo me hago la difícil porque por lo general a mí me gustan las mujeres muy guapas y, entonces, con el que esté ahí moleste y moleste no va a pasar nada, así que me hago el interesante si sé que alguien más le está tirando la onda.

Jesús y Bibi: Nos quedamos con su respuesta (risas).

Por: Marjorie Daphnis / Fotos: Cortesía