Resurge el video de la escena donde Meghan Markle le hace s3xo or4l a este actor

Corría el año 2005 cuando una muy joven Meghan Markle participaba en el programa estadounidense Deal or no deal. En él, invitaban a participantes a concursar y estos debían elegir entre varios maletines con dinero en su interior; la cantidad podía ir desde un centavo hasta un millón de dólares, pero esto sólo se sabía cuando el maletín era abierto, y para abrirlo, debían elegir entre el maletín o una oferta fija de cierta cantidad en efectivo.

¿Qué hacía Meghan Markle en el programa Deal or no deal?

Básicamente, era un atractivo visual. Nadie imaginaría que aquella joven y aspirante a actriz que salía con escotes y vestidos cortos, sosteniendo los maletines para los concursantes, algún día iba a pertenecer a la realeza británica.

Poco tiempo después, Meghan renunció y especificó que la razón es que se sentía cosificada en el programa y en su participación “se vio reducida a una tonta”, lo cual le parecía incómodo.

Tiempo después, en el 2008, Meghan se une al elenco de 9210: la nueva generación, una serie de televisión que iba a modo de continuación de la famosísima serie de los 90 Beverly Hills 90210, que lanzó al estrellato a varios actores, incluyendo a Tori Spelling.

El polémico video de Meghan Markle haciendo s3xo or4l a un actor

A pesar de que dicha serie va a cumplir 20 años de haber sido estrenada, recientemente resurgió el video de una escena bastante controversial para la ahora ex duquesa de Sussex.

Se trata de una escena en donde su personaje, Wendy, le está haciendo s3xo or4l al personaje de Ethan, mientras su amiga Annie los atrapa en plena acción, mirándolos a lo lejos en shock:

¿Por qué resurgió esta escena después de 20 años?

Por el nuevo episodio de su podcast Archetypes llamado ‘Breaking down the Bimbo”, con Paris Hilton como invitada.

Durante el nuevo episodio de su podcast, en donde tuvo como invitada a Paris Hilton, la ex duquesa de Sussex habló de los 34 episodios que en los que participó en Deal or no deal, y ahondó en el motivo de su renuncia:

“Terminé dejando el programa. No me gustaba ser todo apariencia y poca sustancia”, dijo.

También confesó que mientras trabajó en el show usaba un sostén de relleno que la hacía sentir “como una tonta”. Finalmente, dijo que ella quiere para su hija, Lilibet Diana, que sea valorada por su intelecto antes que por su apariencia.

Así respondieron las redes sociales ante las declaraciones de Meghan Markle sobre su paso por Deal or no deal y el episodio de su podcast.

Tal parece que a varios internautas no les pareció lo que dijo Markle en su podcast Archetypes. Varios de ellos retomaron las palabras de la ex duquesa, y contestaron que era poco congruente que la actriz dijera que se fue de Deal or no deal porque se sentía cosificada, pero que el siguiente trabajo que tomó fue en la serie 90210 con escenas donde su personaje hacía s3xo or4l al novio de su amiga:

“La escena de s3xo or4l de la princesa Meghan Markle en la serie 90210 viene a relucir después de que ella dice que no quiere ser ‘cosificada’ ni ser llamada ‘cualquiera’”, tuiteó el periodista Joseph Morris.

Pero también hay quien defiende a Markle.

La cuenta de Twitter Agathe the lili, respondió a las críticas:

“Las personas son graciosas. En Deal or no deal, Meghan no estaba haciendo un personaje. por eso se sintió cosificada. En 90210 ella era una actriz en un papel.”

A favor o en contra, lo cierto es que la esposa del ex príncipe Harry siempre nos da de qué hablar, ¿tú qué opinas?

