¿Ruptura irreparable? Brad Pitt demanda a Angelina Jolie por esta razón

A pesar de que Brad Pitt y Angelina Jolie presentaron el divorcio en 2016, la expareja de Hollywood sigue exhibiendo enormes indiferencias al respecto de diversos temas. Uno de ellos recién salió a la luz y provocó que Brad demandara a Angelina.

Brad Pitt demanda a Angelina Jolie por vender su parte de la finca francesa Château Miraval

E! News obtuvo documentos sobre la demanda de Brad Pitt a Angelina Jolie, acusándola de vender su parte de la propiedad francesa que alguna vez compartieron —Chateau Miraval, un castillo y viñedo ubicado en el pueblo de Correns.

Según el medio, Jolie y Pitt hicieron una inversión conjunta del viñedo en 2008 y de hecho se casaron en este sitio en 2014, en una capilla privada.

De acuerdo con Pitt, él y Angelina habían llegado a un "compromiso mutuo y vinculante" en el que ninguno de los dos podría vender su parte a un tercero sin el consentimiento del otro. Y el actor de 58 años sustenta que Jolie lo hizo sin consultarlo antes.

Asimismo, la estrella de One Upon a Time in Hollywood supo en 2021 que la parte de Angelina la adquirió un billonario ruso de nombre Yuri Shefler. Y que de haber sabido que la actriz de 46 años quería vender su parte, Pitt no lo habría permitido.

Un testigo mencionó a E! News que Brad Pitt "puso dinero y sudor" en el viñedo, y desafortunadamente "este es otro ejemplo de Angelina Jolie sin tomar en cuenta sus obligaciones legales y éticas".

¿En qué otros casos legales se han envuelto Brad Pitt contra Angelina Jolie?

Tan solo en 2021 la expareja se envolvió en la custodia por sus hijos biológicos y adoptivos. La Suprema Corte de California rechazó la petición de Brad Pitt por revisar la custodia que obtuvo Angelina sobre los niños.

Un representante de Pitt dijo a Page Six, "haremos lo legalmente necesario basado en detalles de la búsqueda de nuestros expertos independientes".