Salma Hayek criticada por decirle 'muñeco' al 'Niño Dios de la Rosca de Reyes y la actriz se defiende

Salma Hayek celebró el Día de Reyes a través de sus raíces mexicanas y partió la tradicional Rosca de Reyes. Esta tradición que toma lugar cada 6 de enero en México se conmemora con una deliciosa preparación de panadería y confitería que se ve en todas las casas mexicanas. La actriz de 56 años compartió con sus seguidores este festejo, pero causó polémica por un comentario.

Salma Hayek explicó a sus más de 22 millones de seguidores en Instagram que celebró el Día de Reyes al lado de su hija, Valentina Paloma Pinault, de 15 años, pues le está arraigando sus raíces mexicanas. La actriz que pronto veremos en la secuela de Magic Mike escribió que partió la rosca “como todos los años”.

Después explicó esta tradición a sus seguidores fuera de México: “Para los que no tienen idea de lo que está pasando en este post, es una foto de mi hija tratando de comer el pan tan especial que tenemos en esta conmemoración a los 3 Reyes Magos cada 6 de enero, y se llama Rosca de Reyes”.

Además de recibir comentarios de emoción al ver a Valentina continuar las tradiciones de su mamá, otros usuarios expusieron una corrección en la escritura de Hayek: “'El muñeco' Es el niño Jesús y significa bendiciones para quien le toca”, “Más bien la figura del niño Dios”, “Es niño Jesús!”, "Y dale con el "muñeco" no es el "muñeco" es el Niño Dios. Por Dios!".

Salma decidió aclarar la razón por la que escribió ‘muñeco’ para referirse al ‘Niño Dios’ de la Rosca, y también dio explicaciones a quienes le preguntaron por los tamales que le tocarán por el Día de la Candelaria.

Los tamales los termina haciendo mi mamá porque le quedan buenísimos. Sobre todo los oaxaqueños. Y cuando digo el muñeco me refiero al muñeco representativo del niño Jesús porque si pongo El Niño Jesús no falta quien me diga que El Niño Jesús es sagrado y que ese es un muñeco de plástico y también tienen razón. Ya me antojaron los tamales de mi mami.