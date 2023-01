Salma Hayek inicia el 2023 sin gota de maquillaje a sus 56 años en un acto de amor propio

Cada vez son más las celebridades que se dejan ver sin maquillaje para demostrar que las mujeres mayores tienen su propia belleza natural. Y fue de este modo que Salma Hayek inició el 2023 en un acto de amor propio y para demostrar que es importante aprovechar los momentos de mayor serenidad.

La actriz que pronto veremos en la secuela de Magic Mike aprovechó la llegada del 2023 para compartir con sus 22 millones de seguidores una reflexión de año nuevo y con la mejor imagen: ella, sin maquillaje, con una taza con bebida caliente y un hermoso paisaje natural de fondo.

Feliz año a todos ustedes que me compartieron su cariño, me hicieron sentir apreciada y muchas veces me hicieron reír. Siempre aprendo mucho de ustedes y espero esta nueva aventura les traiga muchas bendiciones. Mil gracias a todos mis seguidores de habla hispana.