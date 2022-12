Salma Hayek llega como Cenicienta a la alfombra roja y su guapo príncipe es Antonio Banderas (FOTOS)

Salma Hayek vivió un auténtico momento de realeza caminando por la alfombra roja de Puss in Boots: The Last Wish. Pero no llegó sola, pues le acompañó un apuesto príncipe, Antonio Banderas, con una cazadora de cuero para defender a su princesa.

Salma Hayek luce como Cenicienta en la alfombra roja

La actriz de Frida usó un vestido tipo fantasía para brillar en la alfombra roja del Gato con Botas, donde prestó su voz para Kitty Softpaws; Salma usó un Alexander McQueen azul celeste de corpiño marcado en diseño corset y escote corazón agarrado por una tela a los hombros, mientras el busto brillaba con pedrería que caía como cascada. La falda de tul otorgaba toda la magia de la princesa Cenicienta.

Los accesorios fueron sutiles, ya que solamente destacó un anillo azul pálido con base perla. Pero quizá el acompañamiento que más le agradó fue su galante co-actor, Antonio Banderas, quien se mantuvo al margen de lo casual y llevó una chaqueta de cuero con cardigan de cuello de tortuga color marrón.