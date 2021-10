Sara Salazar envía mensaje a Anel tras ‘protagonismo’ en homenajes de José José en Méxic

Fue el pasado 9 de octubre cuando México pudo despedirse de José José.

Se trató de un día lleno de emociones y en el que Anel, segunda esposa del Príncipe de la Canción logró acaparar la atención durante el funeral y los homenajes realizados al artista.

Ante esto, Sara Salazar, viuda del cantante, le envió un mensaje en referencia al protagonismo que ocupó en las ceremonias realizadas en honor a su fallecido esposo.

¿Qué dijo?

La madre de Sarita Ortiz, hija menor de José José transmitió su sentir a través de Luis Ernesto, un amigo cercano a Sara y al cantante, quien en entrevista con la cadena Telemundo, expresó:

“Sara Salazar se encuentra tranquila y pide al pueblo que no se preocupe, porque ella fue quien tuvo el amor verdadero de José José por más de un cuarto de siglo, 25 años”.

Estas declaraciones surgen en el marco de los servicios funerarios que el gobierno de México organizó en memoria de El Príncipe de la Canción, y que fueron encabezados por José Joel y Marysol, sus hijos mayores, y la madre de estos, Anel Noreña, quien realizó todos los recorridos y recibió las condolencias del pueblo y los asistentes.

Anel viajó junto a sus hijos y la carroza que transportaba el féretro y la urna con las cenizas del intérprete de «40 y 20» desde el hangar al que llegaron en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, el homenaje en el Palacio de Bellas Artes, la misa en la Basílica de Guadalupe, su paso por la colonia Clavería, hasta el sepelio en el Panteón Francés de la Ciudad de México.

Quien se menciona como amigo íntimo de la familia Sosa Salazar, aseguró que Sara no se encuentra enojada al respecto.

“ Sólo que ella y su familia tienen ahora sentimientos encontrados al ver las emotivas imágenes de la despedida del ídolo de la canción, razón por la cual prefieren no dar entrevistas”, añadió.

El mensaje de Anel

Recordemos que ese día, quien fuera la segunda esposa del ídolo mexicano, compartió un mensaje en sus redes sociales en el que despide al que asegura, fue el amor de su vida, mismo en el que insiste que ella lo fue para él:

“Espérame en el cielo corazón. Que mi corazón te has llevado.Ya no tengo lágrimas. Se han secado por tu partida. Siempre serás mi más grande amor. Más allá de la eternidad. Hoy te veré y me despediré. Ya no habrá ningún impedimento para amarnos más. Sabes bien mío que éramos el uno para el otro… Espérame en el cielo. Sin maletas, solo con el corazón que he guardado para ti y hoy te dejo mi canción para que la cantes en el cielo y hagas un himno de los dos. Hoy mi corazón está en duelo y te abrazo con la mirada. Mírame desde el cielo y espérame mi dulce amor”.

¿Qué opinas?

Por: Redacción Vanidades / Con información de TVyNovelas. Leer el texto original aquí. / Foto: Getty Images