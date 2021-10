¿Se ha disipado el romance de Kate Beckinsale y Pete Davidson?

Aunque hace menos de dos meses aparecieron compartiendo apasionados besos y demás muestras de cariño en pleno Madison Square Garden…

Por tanto, a la vista de todos los espectadores que acudieron al pabellón neoyorquino para disfrutar de un animado partido de hockey, parece que esa demostración tan pública de amor no ha acabado derivando en una relación precisamente sólida entre la actriz Kate Beckinsale y el humorista Pete Davidson.

Aparente distanciamiento

Y es que, como aseguran ahora fuentes cercanas a los dos artistas, la falta de más apariciones públicas por su parte supone un signo claro de que su romance se habría ido disipando con el paso de las semanas.

Al parecer, en estos momentos solo estarían disfrutando de un idilio ocasional y sin ataduras que, por otro lado, facilitaría su deseo de centrarse fundamentalmente en sus carreras profesionales.

«Siguen hablando con frecuencia y son buenos amigos. Se ven de vez en cuando, pero no tienen planes de llevar su vínculo a un nivel superior», explicó un informante en conversación con el portal de noticias E! News, dejando entrever -pero sin decirlo expresamente- que ambos están decididos a seguir adelante con sus vidas por separado.

Nadie sabe bien

Por el momento no han trascendido las razones concretas -si las hay, al margen de la pérdida progresiva del interés- que podrían explicar el distanciamiento entre el exprometido de Ariana Grande y la flamante protagonista de la nueva serie Widow.

A diferencia del silencio sepulcral que ambos mantienen ahora sobre la naturaleza de su relación, hace escasas semanas la británica no tenía reparo en reflexionar largo y tendido sobre la nueva aventura amorosa que estaba viviendo

También se expresó sobre lo irritante que le resultaba el exceso de atención mediática que suscitaba.

«Creo que nunca me he visto en esta situación antes, es decir, nunca he salido con alguien que traía su propio bagaje de ‘travesuras’ (en referencia a la notoriedad pública que ha venido ganando el actor de ‘SNL’ en tiempos recientes). Es bastante chocante y desde luego algo a lo que me llevará algo de tiempo acostumbrarme. Pienso que si la persona me gustara menos, pues me abstendría de vivir todo esto. Sería un problema si la relación girara en torno a todo eso (la repercusión pública), pero no es el caso», explicaba la estrella del cine de acción.

Por: Bang Showbiz / Foto: The Grosby Group