Selena Gomez publica fotos en bikini… Unos la aman, otros la critican

Después de que Selena Gomez se despidiera hace unos meses, en septiembre de 2018 para ser más concretos, de manera momentánea de las redes sociales, poco a poco ha hecho su regreso a las mismas, para beneplácito de sus fans.

Y así, de enero para acá han sido cuatro publicaciones en su cuenta de Instagram las que hemos podido ver, pero ninguna tan exitosa como la de este lunes, la cual ya supera los 11 millones de “likes”.

En ella, Selena comparte una serie de imágenes acompañada de unas amigas en una playa, en lo que parece ser una pequeña despedida de soltera.

«Mi mejor amiga se va a casar, ¡así que la celebramos! Futura señora Lopez», escribió la cantante.

Las fotos han llamado la atención, ya que Selena Gomez aparece con un bikini blanco y, como suele suceder, unos han aplaudido a la joven estrella, pero otros se han enfocado en su físico y en unas curvas que, en su opinión, han aumentado.

Algunos fans señalaron que se realizó una cirugía para aumentar el busto; sin embargo, se cree que Gomez subido de peso, ya que se nota un poco más robusta y voluptuosa.

«Te ves hermosas, pero has aumentado de peso”, «¿Qué te pasó?”, “Woww esas curvas se ven más grandes?”, “No puedo creer que hayas recurrido a las cirugías para verte mejor, me decepcionas”, “Eres increíble, pero no te reconozco con esa papada» son algunos de los miles de comentarios en respuesta a las fotografías.

Sabemos que la artista está superando una crisis emocional que muchos vinculan al reciente matrimonio de Justin Bieber con Hailey Baldwin, pero parece que el tema ha quedado en el pasado y hoy Selena sonríe otra vez, que eso es lo que realmente importa, ¿no crees?

