Selena Gomez vs la depresión

En constante desamor

Fue en 2011 que Sel aceptó su romance con el artista pop del momento, Justin Bieber. Lo que en un principio parecía ser el dúo perfecto, con los años se convirtió en la relación más inestable del medio musical; rompieron en 2012, regresaron y volvieron a terminar en 2013, y a finales del 2014 se unieron una vez más, al tiempo que ella lanzó el tema “The Heart Wants What it Wants”, hablando sobre su romance. El 2017 semejaba el punto final de su historia cuando Selena inició un noviazgo con el cantante

The Weeknd, que acabó a los 10 meses de haber iniciado debido a que, se dice, ella no resistió la tentación de volver al «malo por conocido» Justin.

Así, una vez más los fanáticos de “Jelena” se vieron esperanzados cuando en noviembre del año pasado los vieron muy enamorados, mas las esperanzas de un “Para siempre” terminaron con el compromiso de Bieber con la modelo Hailey Baldwin en 2018. No obstante, tras la noticia del breakdown emocional de Selena, se dice que la estrella está inconsolable y se le ha visto llorando a la salida de la iglesia con la que al parecer ya es su esposa, Hailey. ¿Será que en el fondo, extraña a su ex?