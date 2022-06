Seraphina, hija de Ben Affleck y futura hijastra de JLo, también se identifica como persona no binaria

Al parecer Emme Maribel Muñiz, hija no binaria de Jennifer Lopez, tiene una nueva aliada en cuestión de decidir no tener un género para identificarse: Seraphina, la hija que tuvieron juntos Ben Affleck y Jennifer Garner, también se identifica como persona no binaria.

¿Emme y Seraphina se identifican como personas no binarias?

Emme, la famosa hija de 14 años de JLo y Marc Anthony sorprendió a todos semanas atrás acompañando a su mamá en el escenario para dar un concierto. Asimismo, se supo que Emme se identifica con los pronombres "elle/elles" (they/them) tal como mencionó Jennifer Lopez: "elle está muy ocupade".

Sus papás definitivamente la aceptan tal cual es y tal parece que la familia extendida en la que convergen los de JLo y los de Ben Affleck ahora tendrá a dos hijas identificadas como personas no binarias.

Aunque los seguidores de JLo no esperaban esta noticia sobre su hija, consideran que fue un toque muy emotivo que protegiera a Emme y respete su decisión. A la par, todo el tema relacionado a los pronombres neutrales toma lugar en el marco de junio, el mes del Orgullo.

Los temas de diversidad y orientación sexual serán abiertamente discutidos en el hogar que Ben y Jennifer Lopez formarán en el futuro, ya que Seraphina, segunda hija de Affleck y Jennifer Garner, también se identifica como persona no binaria.

Al igual que Emme, Seraphina tiene un estilo andrógino, además comparten un sentido similar en cuanto a los nombres sin género que son tendencia —aunque el nombre Seraphine es bíblico, y tiene un origen en hebreo—.

Ni el actor de Batman ni su expareja Jennifer Garner han hablado abiertamente de este tema sobre su hija, misma que tenía 6 años cuando se divorciaron. Ahora Seraphina Rose Elizabeth Affleck tiene 13 años, y su mamá la describió en algún momento como "una niña traviesa".

Tal parece que la relación de Jennifer Lopez con Seraphina es muy buena. Ta solo el año pasado Daily Mail sacó una serie de imágenes de las dos caminando por la calle tomadas de la mando, y hasta JLo abrazándola por atrás.