Shakira comparte lo que piensa sobre las críticas que recibe por "atacar" a Clara Chía

De Shakira se han dado todo tipo de comentarios a raíz de la canción que fue un dardo para Piqué y Clara Chía. Y aunque no sea nuevo pensar que un artista será juzgado por sus obras, el caso de la colombiana viene del hilo de uno de los momentos más fuertes que vivió a nivel personal: la infidelidad de quien fue su pareja por 12 años.

La nueva canción de Shakira —que ya tiene 165 millones de reproducciones en YouTube— toca el tema de Hacienda, de sus suegros y de cómo resurge de una infidelidad en la relación porque ella no está ‘pa tipos como tú’, le dice a su ex. Y aunque la propia artista se ha mantenido al margen de la polémica que generó esta colaboración con Bizarrap, sí se ha manifestado de distintas formas para aclarar que la crítica de la gente no tendrá nada que ver con su opinión propia.

Pero por si tenías curiosidad, esta habría sido la reacción de Clara Chía ante la nueva canción de Shakira y Bizarrap.

Esto tiene que decir Shakira a quienes la han criticado por su nueva canción

Cuando llegó al top 50 global de Spotify, Shakira escribió que fue un logro obtenido por “el maravilloso equipo y grupo de mujeres guerreras que caminan a mi lado". Y añadió: “esto va para todas las mujeres que me enseñaron que cuando la vida te tira limones amargos, no queda otra que hacer limonada”.

Pero el debate en redes siguió creciendo y hubo muchos comentarios al respecto, especialmente por mencionar (casi) directamente a Shakira. Entonces la cantante decidió usar Instagram para compartir un artículo de opinión de El Heraldo Colombia en el que destacan que “esta diva implacable rompe esquemas sobre los convenientes silencios alrededor de las rupturas de parejas famosas y pudientes” y que también “alecciona a otras mujeres sobre cómo empoderarse tras ser despreciadas y exhibe públicamente con extraordinaria dignidad su corazón roto en mil pedazos”.