Shakira en conflicto con los ex suegros; aseguran que los papás de Piqué 'prefieren' a Clara Chía

Parece que Shakira no solamente ha estado lidiando con la indiferencia de Piqué, sino también de la de sus ex suegros. Los papás del futbolista, Joan Piqué y Montserrat Bernabéu están más apegados a Clara Chía, según medios españoles, la joven con la que Gerard fue infiel a la colombiana. Y prueba de esta posible complicidad fueron las celebraciones de invierno, donde Clara Chía y Piqué pasaron estas fiestas al lado de la ex familia política de Shakira.

Los ex suegros de Shakira tienen ‘una gran relación’ con Clara Chía

El reportero Jordi Martin habló para el programa El gordo y la flaca y reveló un par de imágenes en las que se aprecia a la mamá de Piqué semi abrazada de Clara Chía y los cuatro caminando juntos para festejar el año nuevo en Los Pirineos, locación que habían construido Shakira y Piqué en 2016 cuando aún eran una pareja.

“Nuestro indiscreto lente cachó la complicidad que existe entre ‘Clarita’ y la madre de Piqué. La señora, por lo visto, está dispuesta a tener las mejores relaciones con la mujer que esté con su hijo, sea quien sea y dure cuanto dure”, dijo Jordi. También mencionó el escrito que dejó Shakira para dejar el 2022 tachándolo de un referente ‘digno de telenovela’ —donde la colombiana explicó que “alguien la traicionó” y que “nuestras lágrimas no son un desperdicio, riegan el suelo donde nacerá el futuro y nos hacen más humanos, para que en medio del desamor se pueda seguir amando”. Seguidores de la cantante siguen mostrando su apoyo: “yo entiendo a Shakira, a mí me costó más de 5 años después cerrar capítulos. Ni todas somos iguales. Es horrible lo que le hizo esa familia y es que lo que más duele es que todo es público, y la burla, las comparaciones, sus respuesta de amor de él para Shakira no fueron las mismas que miramos con esa cabaretera”, “creo hay que respetar cómo canaliza cada persona una desilusión. Pique y Clara no deberían ni si quiera dar una opinión pública después del daño causado”.

Pero eso no es todo, pues se ha dicho que los papás de Piqué están ‘furiosos’ con Shakira y la manera en que se dividirá la custodia de los hijos. “Los abuelos paternos de Milan y Sasha están enfadados con la artista por llevárselos a Miami, a miles de kilómetros de su familia paterna”, explican en El Nacional de Cataluña. Piqué podría ver a sus hijos al menos 10 días al mes, “y si Joan y Montserrat no acompañan a Piqué todos los meses, no tendrán oportunidad de ver a los niños hasta las vacaciones de verano, solo un par de veces al año, a diferencia de sus otros abuelos que los pueden ver todos los días”.

Los papás de Gerard Piqué no han dado declaraciones sobre este suceso o la misma separación de la famosa pareja conformada por el futbolista y la cantante. Eso sí, y añade el periódico, “Joan Piqué y Montserrat Bernábeu han mostrado el apoyo incondicional a su hijo en esta decisión. Su hijo ya no estaba enamorado de Shakira y ha conocido otra persona con la que ha rehecho su vida. Sus progenitores ya conocen a Clara Chía, con quien han estado en varias ocasiones, y han encajado a la perfección. Les parece muy buena chica”.