Shakira manda indirecta a Piqué por su 'traición' —es el primer Año Nuevo sin el padre de sus hijos

Después de que Shakira mandara un poderoso mensaje en su primera Navidad como madre soltera, ahora dio una fuerte declaración para recibir el Año Nuevo 2023. La cantante le mandó una indirecta a Piqué y a las acciones que tuvieron muchas dolencias en su relación de 12 años.

Shakira le manda una indirecta a Piqué y su ‘traición’ en Año Nuevo

La intérprete de Monotonía aprovechó las plataformas digitales para mostrarle al mundo que aunque tiene ‘heridas abiertas’, recibirá este 2023 con la mejor actitud y los mejores deseos para recuperarse del mal de amores que sufrió en 2022. Piqué y Shakira se han separado a causa de una infidelidad del español con una jovencita de ahora 23 años, Clara Chía, y después de más de una década de relación y dos hijos, la famosa pareja se despidió.

Aunque continúen abiertas nuestras heridas en este nuevo año, el tiempo tiene manos de cirujano. Aunque alguien nos haya traicionado hay que seguir confiando. Ante el menosprecio, seguirse valorando. Porque hay más gente buena que indecente. Más gente empática que indolente. Son menos los que se van y más los que permanecen a nuestro lado. Nuestras lágrimas, no son un desperdicio, riegan el suelo donde nacerá el futuro y nos hacen más humanos, para que en medio del desamor se pueda seguir amando.

La publicación de Shakira para mandar un mensaje año nuevo tiene una fuerte indirecta hacia Gerard Piqué, pues menciona que “alguien nos ha traicionado”, pero que esto tampoco implica que la colombiana se despedirá del amor —"en medio del desamor se puede seguir amando".

Su reciente ruptura ha sido un gran golpe para la intérprete colombiana de 45 años, que le lleva 10 años a Piqué. Sin duda, la diferencia de edad ha tenido mucho que ver en su separación. Testimonios cercanos a la pareja aseguran que el acuerdo económico no será problema, el punto de conflicto puede ser la lucha por la protección de los niños —aunque ya se sabe que Sasha y Milan vivirán con Shakira y probablemente irán a la escuela en Miami.

Esta no sería la primera vez que Shakira manda indirectas a su ahora expareja, pues hay un claro fragmento en la canción ‘Te Felicito’, que salió después de la mediática ruptura: "Por completarte

me rompí en pedazos. Me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso”. Y por supuesto que está ‘Monotonía’, donde hay 5 mensajes ocultos escondidos en el video.