Shakira mencionó hasta a Hacienda en la canción con indirectas para Piqué —"del amor al odio hay un paso", le dice

Este miércoles 11 de enero finalmente salió la canción de Shakira que prometió ser un dardo para Piqué y Clara Chía. SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53 ya tenía un millón de visitas a los 10 minutos de su estreno, y los seguidores de la colombiana aplauden la decisión que tomó de mandarle indirectas a su ex con un nuevo hit.

La cantante colombiana y el dj argentino lanzaron la sesión número 53 de Bizarrap sessions y desde un principio prometió ser de las colaboraciones más controvertidas acerca de la ruptura de Shakira y Piqué.

En 3 minutos con 37 segundos Shakira estrenó un sencillo en el que grita a los cuatro vientos “lo grande que le quedó” a Piqué, y que él ahora está con alguien “igualita que tú”. Pero eso no fue lo único que mencionó, pues aludió al caso de Hacienda sobre el dinero que esta institución reclamaba.

Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. / Te creíste que me heriste y me volviste más dura. / Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan.