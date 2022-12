Shakira sí se lleva bien con las esposas de los futbolistas, aunque se ha dicho lo contrario

Cuando aún no se confirmaba el explosivo divorcio de Shakira y Piqué, dentro de su separación corrían rumores de que la cantante era distante y ‘fría’ con el círculo de amigos del futbolista, especialmente entre colegas del trabajo y sus mujeres.

Algunos incluso llegaron a decir que esta fue una de las razones por las que la pareja terminó su matrimonio de 12 años, pero ha salido a la luz que esto bien puede ser un malentendido y que todo lo que pasa tras bambalinas entre los involucrados de una relación, realmente, solo le incumbe a ellos.

La periodista Lorena Vázquez, vía Chicago Tribune, reveló en su momento que la intérprete “nunca se llevó bien con los colegas de Piqué”, y que su forma dura de ser la llevó a recibir el apodo de ‘La Patrona’.

“Todo el entorno de Gerard Piqué conoce a Shakira como ‘La Patrona’, porque por lo visto tampoco gastaba demasiado buen carácter con las amistades del futbolista”, dijo Lorena, “ella nunca se ha mezclado demasiado con las amistades de toda la vida de Piqué, ni siquiera con el resto de las esposas”.

Pero no pasó mucho tiempo para que precisamente una de las esposas del entorno de Piqué desmintiera la teoría de la frialdad de Shakira. Vanesa Lorenzo —modelo, empresaria y esposa del exfutbolista Carles Puyol— declaró que tiene buena relación con ella.

“Aunque se ha dicho que no tenía relación con las mujeres de los futbolistas, me llevo muy bien con ella. Siempre me ha parecido una mujer estupenda”. -Vanesa Lorenzo