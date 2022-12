Shakira tiene su propia Barbie de 'Monotonía' y el resultado es un tanto original como aterrador

Muchas de las figuras pop más famosas del mundo tienen su propia muñeca Barbie, y Shakira no es la excepción. La intérprete colombiana tuvo un modelo que formaba parte del Mattel Shakira Fall Celebrity 2003 con un look muy parecido al del video de Whenever, Wheverer. Pero era cuestión de tiempo para que la famosísima canción de ‘Monotonía’ tuviera su propia representación en juguete, y así existió esta curiosa Barbie de Shakira.

Así luce una Barbie inspirada en Shakira en su video de ‘Monotonía’

Shakira fue protagonista en este 2022 por la noticia de su separación con Gerard Piqué, quien sostuvo un romance con la joven Clara Chía y así fue como la relación de más de 10 años llegó a su fin. Tras esta ruptura, no pasó demasiado tiempo para que Shakira lanzara un tema dedicado a la inoportuna situación amorosa, y así nació Monotonía.

El éxito musical de la canción alcanzó récords globales, y claramente estaba cargada de mensajes ocultos para su ex, Piqué. El video oficial de Shakira y Ozuna ya tiene casi 140 millones de reproducciones, y narra la historia de una mujer cuyo corazón fue destrozado —contado de forma muy gráfica, pues aparece Shakira con el corazón en la mano y un huevo en el pecho—.

Fue precisamente esta escena la que inspiró a Jose Emery, creador de Pop Culture dolls, para hacer una Barbie Shakira de ‘Monotonía’. La muñeca es una copia del momento en que Shakira tiene el hueco ensangrentado en el pecho mientras camina por la calle. Seguidores de la cuenta comentaron su asombro ante esta Barbie: “excelente réplica”, “está espectacular”, “es exactamente lo que Shakira quería mostrar al mundo, es así tal cuál como la van a recordar”.

Pero esta no es la única muñeca de Shakira que tiene, pues Pop Culture dolls tiene una colección de más de 30 Barbies inspiradas en los videos musicales de Shakira. Todas las muñecas fueron hechas por Jose, tienen a Tortura, La loba, La bicicleta y más. La misma Shakira reaccionó a la colección y causó furor entre sus seguidores: “¡chequen esto! me siento tanto agradecida como intrigada por jugar con ellas".

