Shiloh Jolie Pitt es una excelente bailarina y este video secreto lo demuestra

La hija de Angelina Jolie y Brad Pitt no deja de acaparar la atención de los medios y de los fanáticos de sus famosos padres, y es que recientemente se ha dado a conocer un video secreto de Shiloh Jolie-Pitt bailando de una forma sorprendente, pues ha dejado ver su impresionante talento.

Shiloh Jolie-Pitt: hija de Brad Pitt y Angelina Jolie

Shiloh ha sido noticia desde que fue vista en la premier de Eternals el pasado mes de octubre, la adolescente de 15 años acompañó a su madre en la alfombra roja de la película que está protagonizando, probablemente sin imaginar el impacto que generaría entre los medios y los fanáticos.

Y es que la afortunada hija de Brad Pitt y Angelina Jolie causó revuelo por su impresionante belleza y el gran parecido físico que tiene con sus padres, se dice que se sacó la lotería genética; sin embargo, Shiloh ahora está llamando lo atención por méritos propios.

Shiloh Jolie-Pitt bailando

Además de contar con una corta, pero exitosa carrera en el mundo del cine, se ha dado a conocer que Shiloh es una talentosa bailarina.

Los videos que circulan en la red de Shiloh bailando han sido gravados en el estudio de danza en el que asiste con otro grupo de chicos en California.

Uno de los videos fue tomado por el instructor Cristian Faxola de Millennium Dance Complex, donde su grupo de alumnos baila The Other Side de SZA y Justin Timberlake. Los más observadores lograron identificar a Shiloh, y no dudaron en hacer viral su talento en las diferentes plataformas de internet.

De acuerdo con el medio InTouch, el baile se ha convertido en la pasión de Shiloh:

“Se le da muy bien, le encanta poder sentir la música y dejarse llevar, lo cual es súper importante. Le gustan todos los estilos, pero el hip-hop y el freestyle son sus favoritos”.

Se dice que tanto Angelina y Brad apoyan por completo esta pasión de su hija por la música y el baile, y no podrían estar más orgullosos por el gran talento que ha demostrando Shiloh en esta disciplina.