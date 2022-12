Shiloh Jolie-Pitt está 'desesperada' por pasar Navidad con Brad Pitt; un caso difícil para niños con papás divorciados

Así como el caso de Amber Heard y Johnny Depp se elevó por los cielos mediáticos este año, el del divorcio y la custodia de Brad Pitt y Angelina Jolie también movió sentimientos. Especialmente el de los más afectados del caso, sus hijos. Y con la llegada de las fechas navideñas en 2022 es inevitable sentir un trago amargo, pues está por definirse dónde pasará Navidad Shiloh Jolie-Pitt.

Shiloh Jolie Pitt está “desesperada” por pasar Navidad con Brad Pitt

Aunque el divorcio de Angelina y Brad finalizó legalmente este 2022, Jolie luchó por la custodia completa de sus hijos, mientras que Pitt alegaba tener la custodia compartida. Y aunque Maddox e incluso Pax se han puesto del lado de su madre, Shiloh se ha visto más afectada, pues de acuerdo a OK! es la hija que mejor relación tiene con Brad. Al grado de estar “desesperada” por verlo más a menudo.

“Shiloh está desesperada por ver a su papá, pero las circunstancias están haciendo que sea difícil verlo más allá de un viaje exprés a su casa”.

La fuente anónima reveló a al revista que “Brad está intentando con todas las ganas del mundo arreglar las cosas, pero Maddox y Pax lo culpan por la caída de su familia y se rehusan a verlo”.

“A veces, Shiloh es la única [de sus hermanos] que no parece estar dispuesta a darle la espalda a Brad. Ella realmente quiere que todos pasen la Navidad juntos, y le está costando aceptar que nunca suceda”, dijo una fuente a la revista en 2021.

El año pasado también salieron declaraciones de que Brad Pitt estaba “devastado” de que Shiloh haya decidido pasar Navidad con Angelina, y no él. Otra fuente dijo a Hollywood Life que eran "noticias absolutamente devastadoras para Brad y, aunque Shiloh todavía es menor de edad y tendrá que pasar tiempo con su padre, está en la edad en la que siente que será un factor en el caso de la custodia”.

Shiloh Jolie-Pitt: Brad Pitt y Angelina Jolie han dividido así las Navidades para no afectar a su hija adolescente

De acuerdo con South China Morning Post, Angelina Jolie y Brad Pitt tratan de animar el espíritu de sus hijos en estas fechas a pesar del divorcio. Señalan que la actriz tiene una tradición de ver las sorpresas al interior de las botas navideñas al atardecer y entre ellos se compran regalos. Mientras tanto, la estrella de Once Upon a Time in Hollywood tiene cena de Víspera de Navidad con sus hijos y también se dan regalos en un sutil intercambio.

Al momento no hay mucho detalle del festejo navideño que tendrá Shiloh Jolie Pitt, pero se vio a Angelina Jolie y su hija adoptiva, Zahara, de compras el 12 de diciembre, paseándose por varias boutiques.