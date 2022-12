Shiloh le pidió a Brad Pitt y Angelina Jolie que se reunieran, pero los hijos no tienen por qué cargar con el desamor de sus padres

La separación de los padres nunca es un asunto sencillo, y los hijos lo viven de una manera distinta a la que podríamos imaginar. Así le sucedió a Shiloh Jolie Pitt, la hija mayor de Brad Pitt y Angelina Jolie que ha brillado en las alfombras rojas y por sus polémicos looks andróginos. Años atrás, Shiloh le pidió a sus papás que dejaran atrás sus diferencias para reunirse en una ocasión especial.

Shiloh Jolie-Pitt le pidió a Brad Pitt y Angelina Jolie que dejaran atrás sus diferencias.

Con el fin de pasar Thanksgiving en familia en 2016, la pequeña Shiloh le hizo una conmovedora petición a los actores: pidió a sus padres que se olvidaran de sus diferencias este día.

Según la revista Ok! Magazine (vía International Times), Shiloh le envió un mail a Brad y a Angelina pidiéndoles que llegaran a un acuerdo para poder disfrutar de la celebración juntos y no por separado. Sin embargo, la petición de la pequeña no fue tomada mucho en cuenta y es que el actor estaba en la gira de promoción de su película Allied en Europa.

A su vez, People publicó que ninguno de los dos actores tenían la intención de pasar el día juntos, y que Jolie era la dueña de la custodia de sus hijos en aquel Día de Acción de Gracias.

La batalla legal de Angelina Jolie y Brad Pitt por la custodia de sus hijos

Aunque el divorcio de Angelina y Brad finalizó legalmente este 2022, Angelina luchó por la custodia completa de sus hijos, mientras Brad alegaba la custodia compartida.

Y aunque Maddox e incluso Pax se han puesto del lado de su madre, Shiloh se ha visto mucho más afectada, pues de acuerdo a OK! es la hija que mejor relación tiene con Brad, al grado de asegurar que se encuentra desesperada por verlo más a menudo.

“A veces, Shiloh es la única [de sus hermanos] que no parece estar dispuesta a darle la espalda a Brad. Ella realmente quiere que todos pasen la Navidad juntos, y le está costando aceptar que no suceda”, dijo una fuente a la revista en medio de las fiestas decembrinas del año pasado.

El juez John Ouderkirk falló a favor del actor para que la custodia siguiera siendo compartida, algo que no le gustó a la estrella de Maléfica, pues asegura que su exesposo es un peligro para sus hijos debido a sus problemas de alcoholismo e ira.