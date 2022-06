Short bob: el nuevo corte de cabello de Erika Buenfil que te hará lucir de 30 años

Después de aparecer en la portada de VANIDADES, Erika Buenfil le dio un cambio a su melena y ¡nos cautivó a todos!

La 'reina del TikTok' usa sus redes sociales para compartir con sus seguidores varios aspectos de su vida, desde los divertidos videos que hace con su hijo Nicolás Buenfil hasta cómo se prepara para aparecer en televisión.

En esta ocasión la actriz mexicana de 58 años compartió su nuevo corte de cabello, un encantador y moderno short bob que le favorece a ella y a todas las mujeres modernas que quieren un look más fresco.

El nuevo corte de cabello de Erika Buenfil que le quitó años de encima

"Pues sí me atreví. ¿Les gusta mi nuevo look?", preguntó la actriz desde su Instagram, donde muestra una foto de rostro completo con un notorio corte de cabello y peinado lacio a la altura de la barbilla y acomodado de lado.

La artista recibió todo tipo de comentarios halagadores ante esta sutil modificación: "te luciste con tu nuevo look, sin palabras para describir tu belleza", "hermosísima", ¡me encanta, you look gorgeous!" fueron algunas de las anotaciones de los fans de Buenfil.

En fotos pasadas, podemos notar que el look anterior de Erika era uno más largo, rebasando la altura de los hombros, con un pronunciado flequillo de cortina que ocasionalmente acomodaba a los lados, y lo peinaba de forma ondulada o totalmente lacio.

Short bob: el nuevo corte de cabello de Erika Buenfil

El responsable del nuevo look de Erika Buenfil es Victor Guadarrama, celebrity makeup y hair artist que trabaja seguido con la actriz mexicana.

"Hay que ser valientes y estar dispuesto a los cambios", este fue el mensaje que Victor compartió para mostrar con orgullo el cambio de look de Erika. Y compartió que le hizo un corte short bob.

Un short bob es un corte entre las orejas y por encima de los hombros. Hay muchas variedades para hacer un corte bob, incluyendo corte angulado, invertido, asimétrico y más.

