"Sí, estoy divorciada y feliz": estas son todas las parejas que ha tenido Grettell Valdez

Esta guapa villana de las telenovelas también es una rompecorazones. Grettell Valdez ha tenido varias parejas a lo largo de los años, y con uno de ellos incluso le dio la bienvenida a este mundo a su único hijo, Santino Borghetti.

¿Qué le pasó a Grettell Valdez?

La estrella de Las Amazonas atravesó un momento complicado cuando notaron algo extraño en su dedo y era necesario removerlo para evitar cáncer.

La actriz mostró su dedo después de una cirugía menor y expuso los detalles.

“Hace como más de cuatro años me dio un cáncer en el dedo, el cual me lo quitaron, me hicieron un injerto y desapareció. Hace poco fui a revisión y me dijo el doctor ‘hay un pedacito que no me gusta, te lo voy a quitar’ y lo mandaron a biopsia”.

“Por suerte ya sabemos qué es. Es un virus, una verruga que tengo por dentro que está expandida, que es un virus que transmuta cáncer. Entonces ya estoy en paz”, añadiendo que le quitaron una parte de su dedo.

¿Quiénes han sido las parejas de Grettell Valdez?

Estos han sido los hombres que han formado parte de la vida de la actriz de Amorcito Corazón.

Solo que este año, en Amo Tv Valdez habló de la mala experiencia que tuvo con un novio celopata —que era demasiado celoso.

“Tuve un relación donde él era muy enfermo, era celopata, quería tener control sobre mí y mi carrera todo el tiempo", relató Grettell, manteniendo en el anonimato al susodicho.

“La gota que derramó el vaso fue cuando en un de las locaciones alguien me preguntó por qué tenía moretones en el brazo, y es que en sus ataques de celos me apretaba muy fuerte”.

Qué pasó con Grettell Valdez y Horacio Pancheri

El argentino Horacio Pancheri y Grettell estuvieron en una relación hace cinco años.

El protagonista de Un camino hacia el destino habló con TVyNovelas al momento de confesar que habrían dado por finalizado su noviazgo de un año.

“No voy a entrar en detalles de nuestra relación, pero ya no estamos juntos. Como le sucede a cualquier pareja, las cosas no son para siempre, pero me quedo con lo mejor de ella como mujer, mamá y actriz, porque la admiro mucho”, dijo Horacio.

Aseguró que quedaron en buenos términos: “quedamos muy bien. Si la veo, la saludaré como a cualquier persona, de forma normal y respetuosa, porque pasamos momentos muy lindos. No hay ningún rencor, la quiero mucho y le deseo lo mejor”.

Sin embargo, Horacio dio una entrevista con Mara Patricia Castañeda en la que confesó que terminó con sus novias pasadas “porque no me aguantaron por ser celoso”.

“Nunca fui infiel como lo han dicho, pero no me aguantaron por ser tan celoso. Lo he trabajado mucho en terapia, y creo que he mejorado muchísimo en esos aspectos. Pobres de ellas, pero así pasan las cosas”, reveló Horacio.

Grettell Valdez y Miguel Mier

La actriz originaria de Querétaro estuvo en una relación con Miguel Mier, quien es un reconocido empresario y director de operaciones en una cadena de cines.

Ambos se conocieron en la boda de Claudia Álvarez y Billy Rovzar; Miguel estaba divorciado y con dos hijos con los que Grettell convivía mucho —especialmente cuando salían de vacaciones.

Qué pasó entre Grettell Valdez y Juan Pablo Gil

Este romance surgió en los foros de grabación pero fue muy fugaz.

Grettell era 13 años mayor que Juan Pablo Gil, a quien lo conoció en la telenovela Las Amazonas.

Esta relación vino después de la de Pancheri, cuando Grettell tenía 40 y Juan Pablo 26. El guapo actor habló de su noviazgo en aquel momento: “estoy feliz, es lo único que puedo decir. Es una gran persona, una gran mujer, y la verdad encontré un ángel que llegó a mi vida”.

“Yo no me enamoro de un número ni de una edad, ni de una posición o estatus social, hay personas con las que compaginas y creo que ahorita estoy muy feliz con la persona que tengo a mi lado”, respondió Jun Pablo cuando le cuestionaron la diferencia de edades.

En cuanto a la actriz, Valdez afirmó, “es un rey, es súper detallista, me llena de elogios y atenciones, de cosas súper lindas”.

Qué pasó con Grettell Valdez y Patricio Borghetti

Grettell se divorció de su primer esposo Patricio Borghetti hace años, pero ambos mantienen una excelente relación gracias al hijo que tienen en común.

Aunque el matrimonio finalizó en 2010, Grettell y Patricio aún conviven para ocasiones especiales, y de hecho ella se lleva muy bien con la segunda esposa de su exesposo, Oladys Ramírez.

El actor y la conductora tienen dos hijos juntos, Gia y Rocco, quienes son medios hermanos de Santino Borghetti.

Según Grettell, entre todos se llevan bien, “respetándonos… y qué te puedo decir, Patricio es el padre de mi hijo y siempre voy a tener una relación con él, y qué mejor que tener buena comunicación”, mencionó en Instagram.

Qué pasó con el segundo esposo (ahora exesposo) de Grettell Valdez, Leo Clerc

Esta es quizá una de las relaciones más polémicas de la protagonista de Lo que la vida me robó.

Grettell se casó por segunda vez con Leo Clerc, un empresario suizo. Caminaron hacia el altar en 2018, pero a inicios de este año se supo que Grettell llevaba dos años de divorciada. ¿Cómo sucedió esto?

Leo y Grettell dieron por terminado su matrimonio en 2020, pues el empresario enfrentó la justicia en su país al ser acusado de fraude por comercio, falsificación de títulos y lavado de dinero.

Incluso se supo que lo sentenciaron a 18 meses en prisión.

Después de dos años, la actriz pudo revelar la verdad a sus seguidores en redes sociales: “yo solita me metí en esto, ¿ok? Lo que se ve no se pregunta. Sí, estoy divorciada, feliz, siempre positiva, llena de amor”.