Sofía Telch Conde: ella es la hija de Ninel Conde y a esto se dedica

Entre los hijos de los famosos que sobresalen en el espectáculo se encuentra Sofía Telech, hija mayor de Ninel Conde, cantante mexicana de 45 años de edad. ¿Qué pasó con la hija de Ninel Conde? Aquí te damos más detalles de quién es, cuántos años tiene y a qué se dedica.

Cuántos años tiene la hija de Ninel Conde

Sofía Telch nació el 7 de mayo de 1997, tiene 25 años. Es la hija que surgió del matrimonio entre Ninel Conde y Ari Telch —se casaron en 1996—. Ari es un actor mexicano de cine y televisión y se popularizó con el show Mirada de mujer.

La pareja se divorció y Ninel Conde se dedicó a cuidar de su hija.

¿Qué pasó entre Ninel Conde y su hija?

Según medios, Sofía compartió un mensaje en redes sociales donde los internautas consideraron que implicaba un alejamiento y posible enfrentamiento con su mamá. Al respecto, según Ari Telch, "mii hija tiene 25 años y creo que tiene el derecho de escribir lo que le pegue la gana", de acuerdo con infobae.

El medio ademád recalcó que momentos después Sofía compartió una foto con su mamá en la que agregó la canción When she loved me. Su padre explicó lo complicado que puede ser relacionarse con los hijos y atravesar momentos difíciles, "algo que sería totalmente normal".

Aunque Sofía Telch no ha dado declaraciones al respecto, medios informaron que la cantante de 45 años no está nada molesta y aseguró: "es una mujer, un adulto, una niña súper talentosa que no le gustan los medios. No sabe tal vez cómo manejar ataques tan infames, porque son infames, y ahí estoy para apoyarla y respaldarla".

A qué se dedica Sofía Telch, la hija de Ninel Conde

De acuerdo con las redes sociales de Sofía Telch, es influencer mexicana de viajes, moda y estilo de vida. Tiene una cuenta en famosos, con la cual puede ganar dinero enviando videos personalizados —mandando saludos, por ejemplo.

Además tiene una cuenta en TikTok —como la gran mayoría de los jóvenes de su edad— en la que comparte tips de moda o viaje.

Y aunque en su cuenta de Instagram solo tiene una foto, la siguen casi 85 mil personas. Al contrario de otros jóvenes famosos, Ninel y Sofía no aparecen mucho (si es que casi nada) en redes sociales —como sería el caso de Erika Buenfil y su hijo Nico, con los divertidos videos—.