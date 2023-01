Sofía Vergara con diminuto bikini para demostrar que las mujeres de 50 siguen siendo naturalmente hermosas

Sofía Vergara puede presumir a sus 50 años que sigue siendo una de las mujeres más deseadas de la industria del entretenimiento estadounidense y, de forma paralela, de su capacidad para proyectar un modelo de belleza natural y saludable que nada tiene que ver con los cánones nocivos que, sobre el físico femenino, se asocian a la cultura de la celebridad.

La actriz originaria de Colombia siempre deleita a sus más de 27 millones de seguidores en Instagram con fotografías donde luce espectacular —ya sea usando un glamuroso vestido, o de sus vacaciones con la familia. Pero una de las publicaciones con las que cerró el 2022 causó furor, pues muestra lo bien que se ve a los 50 años de edad y cómo se siente cómoda usando un bikini simplemente favorecedor.

Sofía Vergara muestra lo fabulosa que luce en bikini a sus 50 años de edad

La actriz de Modern Family se escapó al Caribe con su guapo esposo Joe Mangianello por su cumpleaños 46 y Vergara no desaprovechó la oportunidad para capturar lo bien que luce. No hay duda de que esta envidiable figura a sus cinco décadas le da mucho mérito por el trabajo que hace para mantenerse saludable y en forma, recibiendo comentarios alusivos a lo hermosa que se ve: “y la gente rezandole a JLo, cuando la verdadera diosa es esta pana”, “que vivan las mujeres bellas de Colombia”, “no creo que Sofía obtenga suficiente crédito por lo inteligente y jodidamente sexy que es. Ella es buena para tener 20 años y tiene 50??!!!?”, “veinteañeras quitarse del medio, que llega la reina, madre mía, con 50 años”.

Sin embargo, la actriz es también presume su figura para reivindicar a la ‘mujer imperfecta’, tal como lo hizo cuando apareció completamente desnuda en la portada de una revista. “Al menos para mí la belleza no es sinónimo de músculos o abdominales más duros que una roca. Yo no necesito lucir como una modelo que necesita disponer de un cuerpo perfecto para su trabajo, además creo que implicaría demasiado esfuerzo y no estoy por la labor”, explicó a la revista cuando tenía 45 años antes de reconocer que, sin embargo, le gustaría haber desarrollado algo de afición por la actividad deportiva.

“Sinceramente, me gustaría ser algo más atlética, pero por desgracia estos pechos tan grandes no me permiten hacer ciertas cosas, y las tengo así de grandes desde los trece. No tengo nada de fuerza y me cuesta horrores hacer una sola flexión. Tengo unas rodillas muy flojas y huesos demasiado frágiles”, indicó con humor en la misma conversación.