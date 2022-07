Strange fruit: el tétrico trasfondo de la canción que relata un linchamiento y por la que Billie Holiday fue perseguida

En el aniversario luctuoso de Billie Holiday, recordamos la historia de su canción, Strange, Fruit, que se volvió una protesta contra la segregación racial en Estados Unidos.

Estados Unidos, décadas de 1940 y 50. A pesar de que todavía existía una latente discriminación hacia las personas afroamericanas, sobre todo al sur de los Estados Unidos, resultado de las infames Leyes de Jim Crow, es cierto que también habían varias celebridades ‘de color’ que estaban conquistando los escenarios con su enorme talento. Personalidades como Nat King Cole, Ella Fitzgerald y Billie Holiday eran artistas sobresalientes en un mundo donde predominaban las ‘celebridades blancas’ . Sin embargo, a pesar de su fama y riqueza, desafortunadamente para ellos no eran ajenos los episodios de discriminación.

De hecho, en alguna ocasión, Billie Holiday, a quien sus amigos le llamaban Lady Day, y su íntima amiga, la actriz Tallulah Bankhead, se dirigían a cenar a un lujoso hotel en Nueva York. Al pedir el ascensor, un empleado del hotel se acercó a ambas y les dijo que tenía instrucciones de no dejar subir a Billie por el ascensor de huéspedes y que, en su lugar, debía tomar el de empleados. Obviamente, Tallulah Banks apoyó a su amiga y las dos abandonaron el lugar de inmediato.

Foto: Getty.

Fue precisamente en medio de esta segregación racial que estas “celebridades de color” se convirtieron en un estandarte de esperanza para la comunidad negra de los Estados Unidos.

Un claro ejemplo fue la canción Strange Fruit, escrita en 1937 por Abel Meerpol e interpretada por Billie Holiday. La pieza relata la terrible y cruda escena del linchamiento de una persona de color, así como la posterior descomposición de su cuerpo de una forma completamente inhumana, situación que -desafortunadamente- ocurría a menudo en aquella época, especialmente en los estados del sur.

Strange fruit hanging from the poplar trees.

Black bodies swinging in the Southern breeze.

“Southern trees bear a strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root.

Then the sudden smell of burning flesh.

Scent of magnolias, sweet and fresh.

The bulging eyes and the twisted mouth.

Pastoral scene of the gallant south.

Here is a fruit for the crows to pluck,

for the rain to gather, for the wind to suck,

for the sun to rot, for the tree to drop.

Here is a strange and bitter crop.”