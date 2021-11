Suri Cruise versus Shiloh Jolie Pitt: ¿qué ha sido de las hijas de las exparejas más famosas?

La generación Z está más presente que nunca, y los vemos en movimiento tanto en las pantallas digitales como fuera de ellas. Aunado a ellos, no puede faltar hablar sobre los hijos de los famosos, aquellos jóvenes adolescentes que están viviendo una revolución tecnológica y social. Dentro de esta lista de figuras casi públicas, están Suri Cruise y Shiloh Jolie Pitt. ¿Qué tienen en común estas quinceañeras y qué hacen de su vida? Indaguemos un poco más.

Getty Images

Suri Cruise y Shiloh Jolie Pitt, las dos 'it girls' de Hollywood

Hay varios puntos que unen a estas dos jóvenes. Son hijas de quienes fueron las parejas más poderosas de Hollywood en algún momento —Suri es hija de Tom Cruise y Katie Holmes, y Shiloh de Brad Pitt y Angelina Jolie. No solo tienen como papá a los galanes más codiciados de todos, sino que ambas nacieron en 2016 y, por circunstancias de la vida, tienen padres divorciados.

Getty Images

Lo que las diferencía es el estilo de vida. Por un lado, está Suri que creció en Nueva York, visitando parques y empapándose de las maravillas de una gran ciudad. Por el otro, Shiloh, que nació en Namibia al sur de África, tuvo una vida de diversificación cultural gracias a lo mucho que viajaba de niña junto con sus hermanos biológicos y adoptivos.

En alguna ocasión, Angelina Jolie reveló que su hija estaba aprendiendo Khmai, un dialecto de Camboya, país que en aquel entonces Jolie describió como "un segundo hogar". También explicó que sus hijos tenían una especial conexión con los niños que vivían allí.

¿Tom Cruise y Brad Pitt ven a sus hijas, Suri y Shiloh?

Otra diferencia es que a pesar de estar divorciados, los hijos de Angelina Jolie sí han visto a Brad Pitt y pasado tiempo con él, pero la relación entre Tom Cruise y Suri es más complicada.

The Hindustan Times resumió que no se ha visto públicamente a Tom y Suri juntos porque ella no pertenece a la Iglesia de la Cienciología —religión del actor. De hecho, se ha reportado que esta fue una de las razones por las que Katie Holmes pidió el divorcio: se negó a que Suri practicara Cienciología, y Tom "explotó de enojo" al saber esto. Si Suri no pertenece a esta Iglesia, Tom tiene prohibido verla. Y así han pasado algunos años.

Getty Images

¿A qué se dedican Shiloh Jolie Pitt y Suri Cruise?

De pequeña, Shiloh hizo un cameo en Maléfica, película que protagonizó su mamá, y también ha prestado su voz para Kung Fu Panda 3. Fuera de esto, la hija biológica de Angelina y Brad vive con discreción. Eso sí, se le ha reconocido en múltiples ocasiones el sentido de moda que tiene, inclusive en la infancia cuando Angelina reveló que 'le gusta usar ropa de niño'.

Getty Images

En cuanto a Suri, su vida y rutina diaria están alejadas de reflectores y cámaras. Aunque sí es perseguida por paparazzis, se le ve solamente caminando por Manhattan, yendo de compras o paseando a su perro. En noviembre 2022, Katie habló con Elle UK sobre cómo ha madurado su hija y ha encontrado su identidad: "mi meta principal ha sido nutrirla en su individualidad, asegurar que es 100% ella misma, fuerte y capaz". Reveló que "siempre ha tenido una personalidad fuerte. Escoge cualquier actividad y la trabaja hasta que sea buena en ello, después cambia a otra cosa". "Es muy enfocada y trabaja duro".