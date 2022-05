Tatiana Maslany será Jennifer Walters, mejor conocida como She-Hulk: todo lo que debes saber

Finalmente llegó el primer vistazo de la serie She-Hulk, donde Tatiana Maslany protagonizará a este mítico personaje de Marvel Comics.

Tatiana Maslany, la protagonista de la serie She-Hulk

Además Marvel Studios compartió que la fecha de estreno para She-Hulk será el 17 de agosto de 2022 a través de Disney+.

La actriz de 36 años dará vida a Jennifer Walters, prima de Bruce Banner (Mark Ruffalo) quien recibirá una transfusión de sangre con los dones de Hulk.

She-Hulk viene con todo el 'woman power'

Serán 10 episodios dirigidos por el dúo de las talentosas Kat Coiro ('Marry Me' con JLo y 'And While We Were Here') y Anu Valia ('Lucia, Before and After). Además de tener a Jessica Gao como guionista, quien ha participado en series como 'Rick and Morty' y 'Star Wars: Detours'.

Quién es Tatiana Maslany, protagonista de She-Hulk

Getty Images

Tatiana nació en Regina, Canadá, y actualmente reside en Los Ángeles. Entre los premios que ha recibido están un Emmy como Mejor actriz en serie dramática por 'Orphan Black' y dos Critics Choice Awards.