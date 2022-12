Teletón 2022: así fue el agradecimiento de Lucero para apoyar a los 25 años de la Fundación

Este sábado 17 de diciembre dio inicio la edición 25 del Teletón México con una transmisión llena de energía y dicha por unirse por un año más a una enorme causa. En esta ocasión contaron con la participación de muchos nombres conocidos, como Omar Chaparro, David Bisbal, Pablo Alborán, Paty Cantú y más, y aunque Lucero no estuvo presente, acompañó al Teletón en corazón y alma.

Lucero en Teletón 2022

Lucero, quien en repetidas ocasiones ha sido portada Vanidades, ha estado envuelta en el Teletón desde hace 25 años, y aunque esta edición no la presenció físicamente, sabe que su energía se mueve en torno a la causa de esta Fundación.

La intérprete dijo a El Universal que estuvo “todas las horas en la transmisión, sin dormir, encantada de poder dar parte de mi corazón y mi alma para poder ayudar a quienes tanto lo necesitan”. Lucero no estuvo en la transmisión televisiva, pero la experiencia de haberlo hecho la llevó por un camino de amor y bendiciones, como resaltó en la entrevista citada: “realmente he podido aprender y encontrar cosas tan hermosas a través del Teletón que no habría podido aprenderlas de otra manera en ninguna parte”.

Aunque ‘la novia de América’ no fue conductora, confirmó que daría su donativo como cada año: “por supuesto que daré mi donativo, porque es una causa en la que creo y que me consta que no hay trampas, prueba de ello son los CRITS que han ayudado a miles de familias. No hay trampas, yo nunca cobré un solo centavo”, dijo a una revista en exclusiva.

Las cifras de Teletón 2022

En este 25 aniversario, Teletón celebra a los niños y niñas con discapacidad, cáncer o autismo que han luchado por alcanzar sus metas. Para este año, los Centros Teletón atendieron a más de 680,000 personas, cuentan con 22 Centros de Rehabilitación e Inclusión Infantil (CRIT), 1 Centro de Autismo Teletón y 1 CRIT en Texas, Estados Unidos.

Y como el tema de la pandemia sigue latente, el Teletón reconoce que brindó rehabilitación post covid-19 a más de 4,270 personas y que convirtieron 10 Centros Teletón para apoyo durante la emergencia sanitaria.

La meta para Teletón 2022 de recaudación es de $387,733,462 pesos para poder construir dos Centros Teletón, uno en Tlapa y otro en Mazatlán.