¿Terminaron Jamie Foxx y Katie Holmes?

Teniendo en cuenta que los actores Katie Holmes y Jamie Foxx lograron durante años mantener su relación sentimental en el más estricto secreto y que, desde que se diera a conocer públicamente, esos altísimos niveles de discreción no se han visto precisamente reducidos, a día de hoy resulta francamente complicado adivinar el estado en el que se encuentra actualmente el romance y, sobre todo, averiguar si ha conseguido superar el paso del tiempo.

Por eso mismo resulta sorprendente, como cualquier novedad que acontezca en la vida de la pareja, que haya empezado a especularse ya con una supuesta ruptura entre ellos como resultado de la presencia, el pasado domingo, del intérprete en una gala benéfica previa a la ceremonia de los Oscar y celebrada en el hotel Beverly Wilshire de Los Ángeles.

Como revelaron varios testigos presentes en el evento, en un momento dado Jamie, quien acudió en solitario a la cita y además ofreció una actuación musical, se habría enfrascado en una animada conversación con un grupo de invitados que, entre otras cosas, llegaron a abordar temas tales como la vida en pareja o los entresijos del matrimonio: una ocasión que él habría aprovechado para revelar su supuesto regreso a la soltería.

«Fue una charla muy informal y casi cómica. Estaba hablando sobre las diferencias entre parejas casadas y las que no lo están y, con total naturalidad, dijo que él estaba soltero y que de momento no tenía que pensar en esos dilemas», aseguró una fuente a la revista Us Weekly, la cual informa también que el artista se habría dejado ver en actitud cariñosa con la actriz Jessica Szohr -conocida por su participación en la serie Gossip Girl– durante la fiesta organizada por Beyoncé y Jay Z justo después de la gala de los Oscar.

Por supuesto, habrá que esperar a que los protagonistas de esta historia -o sus representantes- se pronuncien públicamente para confirmar o desmentir las teorías que han estado circulando en torno a su romance desde el pasado domingo, las cuales se verían sustentadas por unas declaraciones procedentes de su entorno que, meses atrás, apuntaban al estilo de vida tan «independiente» que seguiría cada uno.

Sin embargo, parece poco probable que alguno de ellos se anime a dar el pasado dado ese hermetismo anteriormente mencionado, el cual se explica ahora con su deseo de proteger su ámbito más íntimo, pero que en su momento podría haber estado ligado a una supuesta cláusula del acuerdo de divorcio de Katie Holmes y Tom Cruise, según la cual la actriz debía esperar cinco años desde 2012 antes de rehacer oficialmente su vida sentimental.

