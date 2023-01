Thalía se hizo abuelastra desde antes de cumplir 50 años y pocas personas lo sabían

Aunque Thalía es una famosísima artista con una vida bastante pública, la cotidianidad de sus hijastros no lo es tanto, y por eso es que quizá pocas personas sabían que la cantante mexicana lleva años siendo abuelastra. Como esposa de Tommy Mottola desde hace 23 años, Thalía es una amorosa abuelastra de los nietos de su marido.

Conoce la razón por la que Thalía es abuelastra

Tommy Mottola, esposo de Thalía, se convirtió en abuelo por primera vez con la llegada de su nieto, hijo de su hija mayor Sarah Mottola, en 2017 —esto significa que la intérprete de Marimar puede ser una orgullosa abuelastra. Fue el mismo Tommy quien confirmó la noticia a través de un mensaje que compartió en redes sociales en aquel año: “With my baby girl having her baby boy”. Sarah es la hija mayor de Mottola, fruto de su matrimonio con Lisa Clark, quien fuera su esposa durante 19 años y con quien procreó a Sarah y a Michael Mottola.

Thalía y Tommy Mottola han consolidado uno de los matrimonios más estables del entretenimiento. El mayor golpe de suerte que tuvo este productor musical fue conocer a su actual mujer, a quien cree que Dios puso expresamente en su camino con ayuda de su amigo Emilio Estefan, quien fue el encargado de presentarles a través de una cita a ciegas —"Fui bendecido. Dios me mandó un ángel caído del cielo", dijo el empresario para su aniversario de bodas 17—. La primera hija que tuvieron juntos es Sabrina Sakaë, de 15 años, y el segundo hijo de la famosa pareja fue Matthew Mottola, de 11. Al momento, tanto Thalía como Tommy están de acuerdo en que sus hijos no tienen el mínimo interés por seguir los mismos pasos en el mundo del entretenimiento. Así lo reveló la cantante en esta entrevista, confesando que “no les interesa en lo más mínimo” ser famosos y que “prefieren el behind the scenes” a aparecer frente a cámara.