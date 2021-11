'The Crown' temporada 5: ¿cómo era la vida adolescente de William y quién lo interpretará?

No dudamos que los royals estén hartos de que les pregunten si ya vieron The Crown, pero a nosotros no nos molesta, todo lo contrario: ¡queremos ver cómo avanza la historia! Y la quinta temporada de esta serie biográfica viene con mucha expectativa, pues veremos a la princesa Diana (Elizabeth Debicki) en su vestido de la venganza y otros fragmentos de la vida de la realeza en los noventa. Asimismo, se abre la ventana para conocer más sobre el príncipe William como adolescente, ¿qué fue de él en esta época?

Quién interpretará al príncipe William en la 5ta temporada de The Crown

De acuerdo con Variety, el hijo de Dominic West (quien será el príncipe Carlos en la serie), Senan West, interpretará a un joven príncipe William. Senan, de 13 años, se une al elenco conformado también por Imelda Staunton como la reina Isabel, y Jonathan Pyrce como el príncipe Felipe.

Lo curioso, según la revista, es que la hermana mayor de Senan, Martha West, también ha actuado junto a su papá en la adaptación de la BBC, The Pursuit of Love. Hasta el momento no se han pronunciado sobre su participación en The Crown.

Cómo fue la adolescencia del príncipe William

La quinta temporada de The Crown tendrá en la mira a la familia real a partir de los noventa y la turbulenta época para la reina en que tres de sus hijos se estaban separando y divorciando.

Luego, en 1995, Diana otorgó la polémica entrevista con Martin Bashir donde sustentó que eran 'tres en el matrimonio', aludiendo al amorío que Carlos tenía con Camilla Parker. Años después dicha entrevista se puso en investigación por dañar la salud mental de Diana, situación que el actual William adulto celebró y lo llamó "un paso en la dirección correcta".

En la serie se retratará al primogénito de Diana con 15 años de edad y en adelante. Para royals como los príncipes William y Harry, la prensa y las cámaras eran algo constante, especialmente cuando estaban rodeados de su mamá, la princesa Diana.

A partir de entonces, William se catalogaría como el teen crush más solicitado; ya empezaba a reconocer más a fondo cuál era su rol primordial [ser rey de Inglaterra], pero gracias a esto, "no temía enseñarle a los otros niños (y a los papás) exactamente quién era", señala Stylecaster.

En el documental Prince William at Thirty, Dickie Arbitier, ex secretario de prensa de la familia real, confesó que "William era un poco temerario, le gustaba involucrarse en todo tipo de travesuras". Y la correspondiente de realeza, Katie Nicholl, exclamó que al royal le llamaban "Basher Wills" porque siempre estaba dispuesto a pelear con los demás.

Lamentablemente, en 1997, falleció Lady Di, y apenas este año William recordó públicamente lo doloroso que fue este momento vivido en su adolescencia: "estaba en [el castillo] Balmoral cuando me dijeron que mi madre había muerto. Aún en shock, encontré resguardo en el servicio en Crathie Kirk (una iglesia en Escocia) cada mañana. Y en los días más oscuros y de dolor que siguieron, encontré apoyo y consuelo en las afueras de Escocia".

Aunque los productores de The Crown no han dado comentarios sobre la posibilidad de recrear la muerte de Diana en la serie, sugieren que "los espectadores ciertamente verán varios sucesos que lleven a la posibilidad del accidente vial de Lady Di", señaló Variety.