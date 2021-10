The Weeknd se prepara para revelar los secretos de su romance con Selena Gomez

El cantante de The Weeknd acaba de registrar una nueva canción en la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores bajo el título ‘Like Selena’ y eso fue más que suficiente para que sus fans asuman que está a punto de sincerarse acerca de la breve relación sentimental que mantuvo con Selena Gomez hace dos años.

(Foto: Getty Images)

Este mismo lunes por la noche, el músico dio a entender que tenía preparada una sorpresa para sus fans al compartir en Instagram una imagen borrosa en blanco y negro de alguien cuya identidad no ha quedado clara junto al mensaje: «La caída comienza mañana por la noche». En las Stories de su cuenta también añadió: «Mañana por la noche comenzamos de cero».

https://www.instagram.com/p/B5TnOHkhUKz/

Por el momento, lo que Abel Tesfaye -como se llama el artista- se está preparando para revelar acerca de su ex continúa siendo un misterio. En teoría, su romance concluyó de manera más o menos amistosa, aunque por iniciativa supuestamente de Selena, debido a sus apretadas agendas profesionales.

(Foto: Getty Images)

Lo cierto es que en los diez meses que compartieron, ambos se mostraron mucho más dispuestos a presumir de su historia de amor en público de lo que ninguno de los dos lo había hecho con sus parejas anteriores e incluso se animaron a asistir juntos a la gala del Met.

(Foto: Getty Images)

Irónicamente, si al final se confirma que el sencillo de The Weeknd trata sobre Selena, la joven se encontraría en una posición muy parecida a la que tuvo que afrontar ex Justin Bieber cuando ella publicó su single ‘Lose you to Love Me’, que se da por sentado que habla del noviazgo que mantuvieron en su adolescencia y la primera parte de sus veintitantos.

(Foto: Getty Images)

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images