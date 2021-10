Tina Turner da gracias a la vida en su 80 cumpleaños

La legendaria Tina Turner cumplió este martes 80 años de vida y, para celebrarlo con todos sus seguidores y con el resto de la opinión pública, concedió una inusual entrevista.

Agradecida

En ella, además de expresar el entusiasmo que siente ante una efeméride tan especial, tampoco dudó en dar gracias a la vida por la «segunda oportunidad» que le brindó para poder seguir exprimiendo al máximo su tiempo en este mundo.

(Foto: Getty Images)

«Tengo 80 años, ¿qué te parece? Jamás me esperaba que me fuera a sentir así con 80 años. Luzco genial, me siento bien y logré sobrellevar varias enfermedades graves, de las que me estoy recuperando. Siento que la vida me dio una segunda oportunidad, estoy feliz de tener 80 años», comentó en conversación con el diario Daily Mirror.

(Foto: Getty Images)

Larga carrera

La eterna reina del rock, autora o intérprete de sencillos tan emblemáticos como ‘Private Dancer‘, ‘Simply the Best’ o ‘GoldenEye’, se retiró de los escenarios hace algo más de diez años para regresar, brevemente, a la vida pública en 2017 con motivo del estreno de un musical sobre su figura en la ciudad de Londres. Desde entonces, han sido escasísimas las ocasiones en que ha accedido a atender a los medios, lo cual no fue incompatible con la publicación de su propia autobiografía el año pasado, y menos aún para hablar sobre asuntos tan delicados de su ámbito personal.

(Foto: Getty Images)

Calvario médico

Por eso mismo resulta sorprendente que la célebre artista, originaria de Tennessee y ciudadana suiza desde el año 2013, cuando contrajo matrimonio con el productor alemán Erwin Bach, de 63 años, no haya tenido reparo en hacer ahora referencias -breves, eso sí- al calvario médico que atravesó a lo largo de esta década en su breve conversación con el tabloide británico.

(Foto: Getty Images)

Poco después de su boda de hace seis años, la intérprete sufrió un derrame cerebral que la obligó a someterse a un tedioso proceso de rehabilitación para aprender a caminar de nuevo, como ella misma confirmaba en su mencionado libro de memorias. Por si eso no fuera suficiente, en 2016 le fue diagnosticado un cáncer intestinal que desembocó en una rápida entrada en el quirófano para que le fuera extraído parte del órgano. En esa misma época, además, la cantante padecía graves problemas renales que la llevaron a considerar muy seriamente la idea de quitarse la vida.

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images